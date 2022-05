Een gitzwarte dag op de zorgboerderij

Achter het hoog opschietende fluitenkruid steken de molens van Kinderdijk af tegen een strakblauwe hemel. Daartussen, in Alblasserdam, gebeurde vrijdagochtend net voor elf uur een drama op zorgboerderij Tro Tardi. Daar schoot een man een meisje van zestien jaar en een vrouw van vierendertig jaar dood en verwondde een jongen van twaalf en een vrouw van twintig ernstig. Hun toestand is kritiek.

Niet lang erna verzamelde geschokte en bezorgde familieleden zich voor het hek van de boerderij. Zij bleven een tijd in onzekerheid over het lot van hun naasten, omdat rechercheurs nog in gesprek waren met de ooggetuigen, waarna forensisch rechercheurs hun onderzoek starten.

Lees ook: Verdachte schietpartij Alblasserdam in verband gebracht met dodelijk misdrijf Vlissingen

Op het moment van de schietpartij waren volgens de politie „een twintigtal” mensen aanwezig; cliënten en begeleiders. Volgens informatie van de zorgboerderij zelf kunnen er dagelijks zo’n zestien cliënten worden opgevangen.

Verwarde man

De verdachte, een 38-jarige man uit Oud-Alblas, kon even later in een naburig parkje worden aangehouden, mét wapen. Het gaat om een man zonder strafblad die bij de politie bekend staat als verward en overlastgevend. Hij verbleef enkele jaren geleden als cliënt op de zorgboerderij. Hij handelde volgens de politie alleen. Tijdens de persconferentie aan het begin van vrijdagavond in het gemeentehuis, vertelde hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar dat de man een dag eerder naar voren was gekomen in een ánder onderzoek, dat naar de dood van een winkelier in Vlissingen op 4 mei. De politie had donderdagavond een poging gedaan hem te arresteren, maar hij was voortvluchtig. Vrijdagavond werden verschillende huiszoekingen gedaan op plekken waar de verdachte verbleef.

Tot vrijdag was een schermutseling tussen twee cliënten het heftigste incident op de zorgboerderij, die werd opgericht in 2007 door vader en dochter Rietveld en in 2010 het keurmerk „zorgboerderij” kreeg. Of het moet de ruiter zijn die afgelopen jaar van zijn paard viel omdat het schrok van een opvliegende eend.

De zorgboerderij biedt „zinvolle dagbesteding” aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme of adhd en volwassenen met psychische problemen, een lichamelijke beperking of alzheimer. Op de boerderij worden vleeskoeien en kalveren gehouden, er zijn pony’s en paarden, honden en konijnen. De cliënten helpen die te verzorgen of verrichten klusjes rond het erf.

Familieleden

Terwijl steeds meer pers zich verzamelt op het grasveldje voor de ingang van de zorgboerderij, worden verdrietige en geschokte familieleden van de slachtoffers en direct betrokkenen zo veel mogelijk afgeschermd en weggeleid. Voor hen wordt rap in het culturele centrum Stavast – waar nietsvermoedende Alblasserdammers een kaartje kopen voor de film mét eten – een ruimte ingericht waar ze begin van de middag worden opgevangen door familierechercheurs.

In de Ichtuskerk in Alblasserdam konden mensen terecht die niet direct betrokken waren maar graag met anderen wilden praten. Daar waren medewerkers van Slachtofferhulp en het Rode Kruis aanwezig. In de kerk was vrijdagochtend net een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers uit Alblasserdam van een scooterongeluk in de nacht van donderdag op vrijdag, vertelt dominee Michel van Heijningen in de deuropening. Een jonge vrouw overleed meteen, een tweede later in het ziekenhuis. De dienst was nog niet afgelopen of hij kreeg een telefoontje over de schietpartij. „Ons blijft hier vandaag niets bespaard.”

Ook burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam spreekt tijdens de persconferentie over een „gitzwarte dag”. Hij had eerder die dag met getuigen gesproken en besefte naar eigen zeggen maar al te goed hoe heftig dit voor hen was, en in de toekomst zou zijn. „Laten we om hen heen gaan staan, zei hij, „zoals we dat gewend zijn te doen in onze hechte gemeenschap.”