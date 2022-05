Op 9 mei vinden, op enkele duizenden kilometers van elkaar, twee evenementen plaats die samen de geopolitieke situatie van dit moment verbeelden. In Moskou zal de Russische president Poetin de jaarlijkse militaire parade ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog aangrijpen om de Russische agressie in Oekraïne te presenteren als een nieuwe Grote Vaderlandse Oorlog. In Brussel zal de onlangs herkozen Franse president Macron de jaarlijkse Dag van Europa markeren door als voorzitter van de Europese Raad zijn agenda te presenteren tijdens de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Marieke Blom is hoofdeconoom ING. Arend Jan Boekestijn is universitair docent aan het University College Utrecht. Joshua Livestro is senior adviseur European Affairs. Jan Schoonis is ondernemer. Mathieu Segers is hoogleraar Eigentijdse Europese Geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Catherine de Vries is hoogleraar Politieke Economie aan de Bocconi Universiteit in Milaan . Zij vormen samen de campagne #EUolifant.

Rusland wordt geleid door een man die dronken is van een historische missie en mineralen. De Russische macht vereist Europese tegenmacht. Dat zal voor Europa geen sinecure zijn, aangezien wij gewend waren om militair gezien voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.

En dan is er ook nog China. President Xi heeft de tijd. Zodra Rusland economisch instort, neemt hij de Russische inboedel over voor een habbekrats. In dat geval hoeft hij nog minder rekening te houden met de ‘barbaren’ in het Westen. Ook hier zal tegenwicht moeten worden geboden. Niet alleen in de Stille Oceaan, maar ook en vooral dichter bij huis.

Macrons plan voor een dergelijke Europese tegenmacht is duidelijk. Hij benadrukt al jaren het primaat van de politiek en ‘Europese soevereiniteit’ als antwoord op dreigende ontwikkelingen elders. Dat vereist zijns inziens om te beginnen een Europese defensiemacht, maar ook een Europees industriebeleid en Europese investeringen in vergroening en digitalisering van de gezamenlijke economie van de lidstaten.

Het werpt de vraag op: wat wil Nederland? Het nieuwe kabinet is aangetreden met de ambitie om opnieuw een koploper te worden in Europa. Dat is een mooie ambitie, maar het vraagt wel om een glasheldere formulering van de Nederlandse prioriteiten. Koploper word je immers alleen als je ambitie kunt koppelen aan een duidelijke agenda.

Vijf voorstellen om het debat richting te geven.

1.

Neem de geopolitieke gevolgen van de oorlog in Oekraïne serieus. Nederlandse politici hebben de neiging alles kleiner te maken dan het is. Gebeurtenissen worden tot Haags niveau teruggebracht, de betekenis ervan gerelativeerd zodat alles bij het oude kan blijven.

De Europese geopolitieke vakantie is echter afgelopen. De terugkeer van de geschiedenis, en van het denken in termen van defensie en veiligheid, is ongetwijfeld een hard gelag voor diegenen die zich comfortabel waanden in de wereld van voor 24 februari, en die zichzelf wijsmaakten dat de stabiliteit van welvaart en welzijn onvermijdelijk ook in oostelijke richting zou verspreiden. Niets blijkt minder waar.

Intussen is de oostelijke flank van de EU rechtstreeks bedreigd gebied. En we leren van het lot van Oekraïne en Moldavië dat landen die buiten de EU vallen naakt en onbeschermd in de wereld staan. Meer dan ooit tevoren geldt dus dat we alleen binnen de Unie kunnen overleven. En binnen de NAVO, al moeten we niet blind zijn voor het feit dat een volgende Republikeinse president zomaar de stekker uit dat samenwerkingsverband kan trekken. Een Europese defensie is dus een prioriteit – binnen de NAVO als het kan, zelfstandig als het moet.

De geopolitieke realiteit overschaduwt alle politieke en economische calculaties. De EU kan niet langer doen alsof zij niet bekend is met de prijs van niet handelen op dit punt. Wat de wereld al jaren wist, moeten de Europeanen nu ook onder ogen zien. De EU is een machtsblok. Of zij dat wil of niet.

2.

De oorlog in Oekraïne plaatst ook het uitbreidingsproces in een ander licht. Geopolitiek gezien is dat proces een ongeëvenaard succes, een nooit eerder vertoonde vorm van geweldloze uitbreiding van de invloedssfeer. Toch hielden West-Europese landen, Nederland voorop, de afgelopen jaren de deur liever dicht voor nieuwe toetreders. Omdat het niet nodig was het te doen, zo redeneerde politici in Den Haag, was het dus nodig het niet te doen.

Die vlieger gaat niet langer op. Uitbreiding is geopolitieke noodzaak geworden. De Balkan is nu al het werkterrein van Moskou en Beijing, die druk doende zijn dit deel van Europa te infiltreren en destabiliseren. De Unie kan dat niet langer toelaten en zal dus werk moeten maken van het incorporeren van voormalig Joegoslavische deelrepublieken en Albanië. Tegelijkertijd vragen ook Oekraïne, Moldavië en Georgië om de bescherming die EU-lidmaatschap biedt. Uitbreiding is daarmee op slag één van de grote Europese uitdagingen voor de komende jaren geworden.

Een uitgebreidere, geopolitieke EU vraagt ook om een financieel daadkrachtige Unie – alleen al omdat de EU zeer waarschijnlijk het voortouw zal moeten nemen bij de financiering van de wederopbouw van Oekraïne. Dit vereist een ambitieuzere begrotingsopzet op EU-niveau.

Lees ook: Het helpt niet als Nederland in de EU altijd ‘nee’ zegt

3.

Probeer daarbij Nederlandse deugden te koppelen aan on-Nederlandse durf. De afgelopen tien jaar regeerde angst voor de populistische kiezer te veel de Nederlandse economische standpunten. Denk aan de Europese regels voor schuld en tekort, het Stabiliteits- en Groeipact. Zou dat pact flexibeler worden, dan kunnen de individuele overheidsbegrotingen van de lidstaten beter een volgende economische schok absorberen. Dat zorgt voor een stabielere economische situatie in Europa en is noodzakelijk voor groei.

Maar uit angst voor ‘moral hazard’ (té onverantwoordelijk gedrag door landen met een minder calvinistische insteek) is Nederland bij voorbaat op de rem gaan staan. Gelukkig lijkt het huidige kabinet een andere koers te varen, maar de werkelijke test moet nog komen als de onderhandelingen over het nieuwe pact eenmaal beginnen. Aan het kabinet de taak de gewenste solidariteit en ruimte voor groei te bieden binnen nog altijd solide begrotingsregels.

Over solidariteit gesproken: een grotere gemeenschappelijke begroting gefinancierd door middel van uitgave van Eurobonds (gemeenschappelijke schuld) en een groter Europees belastinggebied werden in Nederland lange tijd gezien als een knieval voor zogenaamde onverantwoordelijke landen. Inderdaad, het zou landen met relatief hoge schulden mogelijk meer helpen, maar handelsland Nederland zal er volop profijt van hebben als deze landen harder groeien. Ga een compromis hierover dus niet bij voorbaat uit de weg.

Van deze economische compromissen zullen ook Nederlandse bedrijven, beleggers en werknemers profiteren. De angst iets weg te geven aan een ander vertroebelde het zicht op ons werkelijke eigenbelang, verweven als we zijn in de Europese economie. Maar zelfs een compromis dat economisch suboptimaal is, moeten we durven overwegen – mits het de EU sterker maakt. Een sterk Europa is immers de voorwaarde voor brede welvaart: leven in veiligheid is van onbetaalbare waarde voor ons levensgeluk.

4.

Wees vanaf het begin transparant over hoe Nederland de debatten over de toekomst van Europa ingaat. Hoe sterker de Unie wordt, des te belangrijker het wordt om haar democratisch te verankeren. De uitbreiding en verdieping van de EU maakt institutionele veranderingen nodig. De belangrijkste verandering zal moeten plaatsvinden binnen de Europese Raad van regeringsleiders. Zij eigenen zich sinds de Eurozone-crisis steeds meer macht toe en zijn met voorsprong het machtigste Europese instituut.

Dat schuurt in democratische zin, want de Europese Raad is aan niemand verantwoording schuldig. Sommigen van de leden, onder wie de Hongaarse premier Viktor Orbán, hebben een dubieuze reputatie. Toch mag Orbán wel mede de belangrijke beslissingen nemen die ons allemaal aangaan. Het zal dus van tweeën één moeten zijn. Óf een belangrijk deel van de macht verschuift van de Raad naar de Commissie (die laatste staat in ieder geval onder democratische controle van het Europees Parlement en kan desnoods tot aftreden worden gedwongen) en het Europees Parlement moet ook meer handvatten krijgen zoals het initiatiefrecht. Óf er moet directe democratische controle komen op het optreden van de individuele leden van de Raad.

Daarnaast is er een ander probleem; in de meeste lidstaten weerspiegelen de debatten niet dat nationale regeringen op Europees niveau belangrijke kwesties bepalen. In veel lidstaten, Den Haag voorop, is de EU de olifant in de kamer. Het leidt niet alleen tot een Europees politiek tekort, maar ook tot uitholling van het binnenlandse politieke debat. Door het EU-lidmaatschap hebben Europese landen namelijk gezamenlijk beleid gevormd dat steeds relevanter is geworden voor EU-burgers, en dat in zijn uitwerking ook de beleidsvorming in de lidstaten raakt. Denk aan de interne markt, klimaatverandering, migratie en nu ook in toenemende mate het buitenlands beleid.

5.

Hou de voeten aan de grond, maar durf ook te dromen. Het gaat over de toekomst van Nederland, dat vereist meer dan een telraamaanpak. De Unie is met voorsprong het meest succesvolle samenwerkingsverband uit de Europese geschiedenis, wat door de kiezer ook al jaren wordt gewaardeerd. Het bracht vrede en welvaart, en kan nu ook onze gezamenlijke veiligheid borgen. Het debat van de komende jaren gaat de Unie voor de komende halve eeuw helpen vormgeven. Dat vereist realisme, maar het vraagt ook om ambitie en een gezonde dosis verbeeldingskracht. Over wat op termijn mogelijk kan zijn. En over wat de Unie uiteindelijk kan worden. Een autonoom machtsblok, en een bolwerk van vrijheid en solidariteit in een wereld waarin die zaken bepaald niet gegarandeerd zijn. Neem daarom nu de sprong voorwaarts met de EU.