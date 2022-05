Dit is hoe een verdachte van verkrachting ontsnapt aan de rechter

„U krijgt deze brief omdat u slachtoffer bent van een misdrijf, ongeluk of andere gebeurtenis. Ik beslis of de verdachte een straf moet krijgen. Dit betekent dat de verdachte niet voor de rechter hoeft te komen.”

In de herfst van 2021 ontvangt een 28-jarige vrouw - op haar verzoek wordt haar naam niet genoemd – een brief van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie schrijft dat hij gaat bepalen welke straf haar ex-vriend zal krijgen. Hij kan een leerstraf krijgen, een taakstraf, een geldboete, of misschien wel helemaal niks.

„Ik dacht: laat het in godsnaam niet helemaal niks zijn”, vertelt de vrouw. „Want dan is die ellendige tijd voor niets geweest.”

Er komt een strafbeschikking, zoals er zoveel in Nederland worden afgegeven: 85.000 per jaar. Die legt het OM zelf op voor kleine vergrijpen als winkeldiefstal of vandalisme, zonder tussenkomst van de rechter. Maar van een klein vergrijp is hier geen sprake. De vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling, bedreiging, vernieling en vrijheidsberoving en later, op advies van Slachtofferhulp, ook nog van belaging en stalking. De officier van justitie acht de belaging, stalking en vernieling bewezen, schrijft hij. De rest van de misdrijven niet.

Wat ze niet weet, is dat een maand voordat ze naar de politie stapt, een andere vrouw ook aangifte heeft gedaan tegen dezelfde man – van verkrachting. Bij het OM in Amsterdam worden de zaken niet aan elkaar verbonden. Sterker: de verkrachtingszaak is al zonder noemenswaardig onderzoek aan de kant geschoven voordat de tweede aangifte binnenkomt.

Foto Annabel Oosteweeghel

Jaloezie, woede en vernedering

De relatie van de vrouw begint een half jaar eerder, in mei 2020. Ze leert een jongen kennen. Hij is charmant, een beetje onbeholpen, met iedereen bevriend. Ze wordt verliefd. Wanneer ze beginnen met daten is alles geweldig.

Maar al snel, zo verklaart ze ruim een half jaar later in haar aangifte, gaan er dingen mis. Ze merkt dat de man haar sociale media-accounts controleert. Steeds als ze een foto van iemand liket, moet ze tekst en uitleg geven over wie deze persoon is. „Hij brengt in kaart”, zo vertelt ze aan NRC, „met wie ik omga, wil dat ik banden met bevriende jongens verbreek, en als ik dat niet wil, wordt hij kwaad. Hij denkt dat ik vreemd ga en hoe hard ik hem ook probeer te overtuigen van het tegenovergestelde – ik hou van hem en ga niet vreemd – hij maakt er steeds weer ruzie over.”

Het gedrag van haar vriend, zo zegt de vrouw in haar aangifte tegen de politie, wordt „obsessief”. Hij houdt in de gaten wanneer ze online is. Als hij belt en ze neemt niet onmiddellijk op, heeft ze binnen een mum van tijd vijftig gemiste oproepen. Ze voelt zich geterroriseerd. Zijn gedrag wordt steeds extremer, zo verklaart ze in haar aangifte. Haar vriend scheldt haar „twee à drie keer per week uit voor onder andere domme hoer, kankergezwel, tyfushoer. Hierbij zegt hij ook altijd dat ik niet goed genoeg ben, niet slim genoeg ben, ik ben te dik, ik ben dom.”

Haar drie beste vrienden, die niet met hun naam in de krant willen, zien de relatie beginnen. Een van hen zegt tegen de krant aanvankelijk „blij” te zijn dat haar vriendin zo’n „hevige verliefdheid” meemaakt. Maar al vanaf het begin zijn er „red flags”. Zo is er de stroom woedende app-berichten waarmee de man hun vriendin bestookt als ze haar telefoon ’s nachts niet opneemt, zijn jaloerse gedrag, zijn woede-uitbarstingen en de manieren waarop hij hun vriendin vernedert. De vrouw laat een vriendin een opname horen die ze van haar vriend heeft gekregen. „Het was een heel kwetsende opname”, vertelt de vriendin, „waarin ik hoorde hoe hij de onzekerheden van mijn vriendin over haar uiterlijk belachelijk maakte. Iedereen deelt wel eens wat met vrienden over zijn of haar partner, maar dit was puur gemeen - zeker omdat hij de opname ook nog eens aan haar doorstuurde.”

Aan de krant vertelt de vrouw dat de man met spullen gooit als ze niet luistert. In app-gesprekken, die NRC heeft gezien, scheldt hij haar uit. Hij noemt haar „een dom stuk vlees” [..] „echt beyond”, „een domme piggy”, een „kanker-nazi”, een „gezwel” aan zijn been. De berichten ratelen haar telefoon binnen. „Hoerengedrag”. „Slaafse kankertatta”. „Ik kots op jou”. „Pis op jou”. „Schijt op je”. „Schijt op je neppe aan elkaar genaaide uiterlijk”. Hij schaamt zich „kapot”, schrijft hij, dat hij met haar is.

Mood swings en excuses

Op 30 augustus 2020 maakt de vrouw het uit. De man laat het er echter niet bij zitten, zegt ze tegen de politie. Hij komt naar haar huis, belt anderhalf uur aan één stuk aan, schreeuwt door de brievenbus, schopt tegen haar deur, gooit dingen tegen het raam en trapt haar fiets stuk. Een vriend is bij haar. Uiteindelijk bellen ze de politie, maar als die arriveert is de man al weg. De vriend die bij haar is vertelt tegen NRC hoe beangstigend de situatie was: „Hij ging maar niet weg. En die mood swings: het ging van aanbellen, op de deur bonken, tegen het raam slaan, schreeuwen, tot smeken en huilen. Hij zei: ‘Ik mis je zo’, ‘Ik kan niet zonder jou’. En dan volgde weer een woedeuitbarsting.”

In de dagen hierna legt de man bloemen voor haar deur, en een handgeschreven brief vol excuses. Hij belt haar op één dag, verklaart de vrouw in haar aangifte, „wel honderd keer”. Hij zegt dat het hem spijt; dat het onmenselijk van haar is om de relatie zo af te kappen. Hij houdt immers heel veel van haar. Hij wil in therapie.

De vrouw gaat overstag. „Hij dreigde met zelfmoord”, staat er in haar aangifte. „Ik was bang dat hij zichzelf wat ging aandoen en ik had medelijden met hem. Elke keer zei hij ‘sorry’, en dan vergaf ik hem weer.” Maar de verhouding verslechtert alleen maar. Eén keer, tegen het einde, zo vertelt de vrouw aan NRC, stuurt ze zelf onaardige dingen aan hem terug. De man chanteert haar daar later mee, vertelt ze.

Er is ook fysiek geweld, verklaart de vrouw aan de politie. Als bewijs laat ze de rechercheurs telefoonberichten zien, waarin ze haar vrienden om hulp vraagt. „Hij heeft me pijn gedaan”, schrijft ze daarin. Aan haar vrienden, en later ook aan de politie, vertelt de vrouw dat haar vriend haar met haar gezicht heel hard tegen een spiegel drukt, zodat ze kan zien „hoe lelijk” ze is. Hij verdraait haar polsen zodat ze dagen pijn heeft bij het werken. Eind september wil hij, na een ruzie waarin hij haar „een uur lang aan één stuk door” kleineert en uitscheldt, seks met haar. De vrouw weigert. Vervolgens neemt de man de vrouw in de houdgreep, zo vertelt ze aan de politie, hij slaat zijn arm om haar hals en knelt deze dicht. Ze krijgt het benauwd, verstijft, valt achterover op bed. Als ze zich probeert los te maken, bijt hij in haar hand.

De vrienden maken zich steeds meer zorgen. Ze bellen onderling voor advies. Eén vriendin vertelt NRC dat ze de vrouw aanraadt Veilig Thuis te bellen. Op 25 oktober 2020 besluit de vrouw niet meer te zwichten voor zijn dreigementen en maakt het definitief uit. Ze blokkeert hem op haar telefoon en op alle sociale media.

Foto Annabel Oosteweeghel

Angst en herkenning

Een week later leest de vrouw in NRC een artikel over een kunstenaar die door twintig mannen en vrouwen wordt beticht van onder meer intimidatie, aanranding en verkrachting. In het verhaal komt een tweede man voor, die samen met de kunstenaar in april 2018 „om en om” seks met een jonge vrouw had. Die jonge vrouw, een beeldend kunstenaar, zegt zwaar onder invloed verkracht te zijn door de twee. Ze doet twee jaar later, op 2 juni 2020, aangifte tegen de Haagse kunstenaar, en daarna – op 15 oktober 2020 – tegen de andere man. Dat deze aangiftes een paar maanden uit elkaar liggen, komt door het feit dat de vrouw met de andere man een relatie heeft gehad na die bewuste nacht.

De relatie houdt vijf maanden stand. In die maanden scheldt haar vriend haar geregeld „uren” uit, zegt de vrouw tegen de krant. In haar verklaring aan de politie staat: „[Mijn vriend] zei dat de avond [van de verkrachting] mijn fout was. En dat ik het recht niet heb om te leven omdat ik niks meer was dan een hoer. Hij zei dat ik het fijn vond wat er was gebeurd. [..] Ik durfde niemand over deze avond te vertellen, omdat ik bang was dat ik slecht was. Maar dat kwam voornamelijk omdat hij mij elke keer weer vertelde wat een slecht persoon ik was, dat alles mijn fout was, dat ik geen recht op leven had, dat mensen zoals mij neergeknald zouden moeten worden.”

De vrouw uit het begin van dit verhaal houdt haar hart vast. Ze weet meteen over welke twee mannen het krantenartikel gaat: die tweede man is haar ex-vriend. Ze wordt nog banger en besluit in november 2020 aangifte tegen hem te doen wegens zware mishandeling, bedreiging, vernieling en vrijheidsberoving. Er liggen nu bij het OM in Amsterdam twee aangiftes tegen dezelfde man – binnen één maand ingediend.

Geen vervolging

De man bindt niet in, merkt de vrouw. Ondanks dat zij hem op alle media blokkeert, blijft hij haar lastigvallen. Hij belaagt haar met nep-accounts via Instagram, hij belt haar „honderden keren” met een anoniem nummer. Aan vrienden vertelt hij dat ze een leugenaar is en dat hij haar gaat aanklagen voor smaad. Op advies van Slachtofferhulp, zo vertelt ze aan de krant, stapt ze opnieuw naar de politie en breidt haar aangifte uit met belaging/stalking. Ondanks een sommatie van de advocaat van de vrouw aan de man in januari 2021, blijft hij zijn ex-vriendin stalken. Pas in maart houdt het op.

Van het OM komt intussen geen nieuws. „Ik kreeg het idee dat de zaak stil lag”, zegt de vrouw.

Wat ze niet weet, is dat het OM net razendsnel een beslissing heeft genomen over de tweede aangifte van verkrachting. De aangifte van de vrouwelijke kunstenaar tegen de man komt binnen op 15 oktober 2020. De man wordt op 23 oktober gehoord, en meteen na dit gesprek besluit de officier al om hem niet te vervolgen. Waarop die beslissing is gebaseerd, blijft onduidelijk. De officier doet – zo blijkt uit het dossier - geen apart onderzoek naar de man.

Zo glijden de twee aangiftes langs elkaar heen.

De kunstenaar die de aangifte van verkrachting deed, hoort wonderlijk genoeg niets van dat besluit van de officier. Haar advocaat evenmin. Pas na negen maanden, in juli 2021, verstuurt de officier het besluit om de zaak te seponeren. En nóg veel later – in januari 2022, als de advocaat en de kunstenaar na lang aandringen de stukken van het dossier ontvangen - lezen ze daarin dat de officier al op 23 oktober 2020 besloten heeft om de man niet te vervolgen.

Zo blijft alleen de aangifte van de andere vrouw over. Haar aangifte zal niet voor de rechter komen, krijgt ze een jaar na haar aangifte te horen. Een plaatsvervangend officier handelt de zaak af. Voor deze strafbeschikking moet ze de officier schrijven wat de gevolgen van het gedrag van haar ex-vriend voor haar zijn geweest. „Ik heb me niet eerder zo eenzaam gevoeld”, schrijft ze. „Ik heb driekwart jaar na de aangifte dagelijks last gehad van nachtmerries, waardoor ik soms maar een paar uur per nacht sliep. Die uren moest ik dan overdag inhalen [..] waardoor ook mijn prestaties eronder kwamen te lijden.” Ook levert ze een verklaring van haar therapeut in: ze lijdt sinds de relatie met haar ex aan posttraumatische stress en krijgt traumatherapie.

Eind januari van dit jaar krijgen de vrouw en haar advocaat een afschrift van de strafbeschikking. Haar dan 29-jarige ex wordt veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur en een geldboete van 300 euro. Hij heeft daarmee een strafblad. Pas twee maanden later krijgen ze de onderbouwing. De officier schrijft dat hij twee delicten bewezen acht: stalking/belaging en vernieling. Mishandeling, bedreiging en vrijheidsbeneming kunnen niet bewezen worden, ondanks de berichten van de vrouw aan vrienden. „Er is wat ons betreft onvoldoende steunbewijs voor deze feiten (zoals een letselverklaring/, -foto’s, getuigenverklaring (en etc)”, schrijft de officier. „Een geluidsfragment waarop te horen zou zijn dat de verdachte zegt: ‘Ik klap je als je niet luistert’ levert ons inziens geen strafbare bedreiging op.”

Of de officier onderzoek heeft gedaan, is onduidelijk. Haar vrienden, die getuige waren van het wangedrag, zijn niet gebeld of gehoord, zo vertellen ze aan de krant.

Verloren vertrouwen

Terugkijkend zegt de eerste vrouw: „Ik zou nooit meer aangifte doen, als ik zie hoeveel tijd en stress het me heeft gekost. Dat geld en die taakstraf: dat staat niet in verhouding tot wat hij mij heeft aangedaan.”

De vrouwelijke kunstenaar die aangifte deed van verkrachting, is inmiddels een artikel 12-procedure begonnen om het sepot aan te vechten. Het besluit daarover hangt nog. Ze zegt: „Op grond van de manier waarop de politie en de officier van justitie tot nu toe met mijn zaak zijn omgegaan, heb ik mijn vertrouwen verloren dat ik mijn zaak ga winnen.”

Het OM is maandag om een reactie gevraagd, maar kon wegens „een megazitting van de zaaksofficier en meivakantie van de secretaris” niet gedetailleerd op de zaak ingaan. Het OM bevestigt dat de 29-jarige man een strafbeschikking heeft gekregen voor belaging en vernieling, en dat de aangifte wegens verkrachting is geseponeerd. „De artikel 12-klacht hierover is nog in behandeling”.

De man laat per mail weten dat hij en de vrouw een „toxische relatie” hadden, maar „er nooit sprake is geweest van fysiek geweld, opsluiting, seks onder dwang, bedreiging.” Hij schrijft: „De ‘stalking’ is enkel een niet zo handige poging haar te laten stoppen met het vernielen van mijn leven. De dingen die wel zijn gebeurd heb ik nooit ontkend.”

Volgens de man heeft de vrouw op talloze manieren geprobeerd zijn leven te beschadigen. „Dan ga ik daar achteraan om te zorgen dat iemand hiermee stopt.” Hij erkent dat hij haar fiets heeft vernield, maar zegt een andere fiets voor haar te hebben gekocht.

Hij is akkoord gegaan met de strafbeschikking „omdat [..] ik hoopte dat ze dan eindelijk zou stoppen.” Hij ontkent de verkrachting van de andere vrouw.

Snel, maar niet zorgvuldig

De strafbeschikking – een ZSM-afhandeling (Zorgvulding, Snel en op Maat) – bestaat in Nederland pas sinds 2008. Daarmee kan het OM zelf snel straffen opleggen voor kleine vergrijpen als eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal en vandalisme. Een strafbeschikking levert een strafblad op, tenzij het om een boete van minder dan 100 euro gaat.

Strafbeschikkingen zijn er niet voor „bepaalde ernstige feiten op het vlak van (huiselijk) geweld, zeden en belaging of stalking”, schrijft een woordvoerder van het OM, tenzij een officier anders beslist. Dagblad Trouw berichtte deze week dat het OM afgelopen vijf jaar toch tientallen keren een strafbeschikking oplegde voor gevallen van zware mishandeling en aanranding.

Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal Studies en voorheen plaatsvervangend rechter, ziet dat strafbeschikkingen „uit tijdnood voor steeds ernstigere vergrijpen worden aangewend.” Malsch noemt dat „hartstikke zorgelijk.” „De strafbeschikkingen die nu worden opgelegd zijn voor een deel zaken die vroeger naar de rechter gingen; op een openbare zitting, door een onafhankelijke rechter, waarbij iedereen kon zien wat de rechter deed. Die transparantie bestaat niet bij een strafbeschikking.”

Over de foto’s Fotograaf Annabel Oosteweeghel maakte de beelden bij deze serie artikelen op verzoek van NRC. Het betreft een vrije opdracht, die losstaat van de beschrijvingen in het artikel.