Aan het eind van het seizoen 2001-2002 had ik een laatste contractbespreking met de clubleiding van AC Milan, vlak voor mijn transfer, en deze keer was trainer Carlo Ancelotti er ook bij. Het was mijn eerste kennismaking met de coach met wie ik acht jaar bij de Milanese club zou samenwerken en met wie ik een speciale band zou krijgen. Onze relatie haalde het beste uit mij als speler. Er was wederzijds vertrouwen en dat ging verder dan een simpele speler-coach-relatie. Zijn filosofie: hij ziet je eerst als mens en dan pas als voetballer. Zoals hij iedereen benadert met wie hij werkt; iets wat je bij de meeste trainers, voetbaldirecteuren en clubvoorzitters niet tegenkomt.

Ancelotti ziet zichzelf ook eerst als Carlo, vader van twee kinderen, en dan pas als voetbalcoach – ook dat is bijzonder. Zodoende maakt hij een connectie met de meeste spelers die ervoor zorgt dat zich op een natuurlijke manier wederzijds respect ontwikkelt, en een gezamenlijke drive om succes te behalen. De meeste spelers vinden het heerlijk om onder zo’n trainer te werken. Voor zo’n man zet je graag een stap extra om een goed resultaat binnen te halen.

Mede dankzij zijn speciale aanpak veroverde deze grote meneer een week geleden de 35ste landstitel met Real Madrid. Een uniek record: Carlo Ancelotti is de eerste trainer die met clubs in alle grote Europese voetbalcompetities – Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje – landskampioen is geworden. Overal waar de Italiaan coach is, brengt hij zijn spelopvattingen eenvoudig én duidelijk over en legt hij veel verantwoordelijkheid bij de spelers. Wie zich professioneel opstelt, kan rekenen op zijn vertrouwen en support.

Het laatste seizoen dat we met elkaar bij AC Milan werkten, was dat van 2008-2009. Hij vertrok naar Chelsea, maar er werden vraagtekens gezet bij zijn beheersing van het Engels. Het viel hem al zwaar om ‘how are you’ correct uit te spreken. Hij meldde zich in het zuiden van Nederland en volgde daar een tiendaagse intensieve cursus Engels. Met als resultaat dat hij op zijn eerste persconferentie in London redelijk Engels sprak.

Afgelopen maandag, twee dagen voor de return van de beslissende halve finale in de Champions League tegen Manchester City, bezocht ik Ancelotti op Valdebebas, het indrukwekkende trainingscomplex van Real Madrid. Het was een warme ontmoeting met de man die inmiddels vier talen spreekt. Het voelde als in de goede oude tijden bij AC Milan. Net als toen spraken we over voetbal, familie, het leven en de toekomst. Het was voor hem geen vraag of Real de finale zou halen, maar waar die woensdagavond in Madrid het behalen van de finale zou worden gevierd.

En Real plaatste zich op indrukwekkende wijze voor de finale van de Champions League. De emoties die in het stadion loskwamen bij de late gelijkmaker en de 2-1 in blessuretijd zijn niet in woorden te omschrijven. Het werd nog heftiger nadat Karim Benzema in de verlenging zijn strafschop had benut en Ancelotti kort daarna met spelers en trainingsstaf plaatsing voor de finale op het veld uitbundig vierde. In dat feestje had ik het geluk dat ik nog een moment kon vinden om deze unieke man met een warme omhelzing te feliciteren met zijn zoveelste succes.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.