Coalitietop vroeg Omtzigt om staatssecretaris van Financiën te worden

Pieter Omtzigt is eind 2019 gevraagd om staatssecretaris van Financiën te worden, als opvolger van de wegens de Toeslagenaffaire opgestapte Menno Snel (D66). Omtzigt, toen nog CDA-Kamerlid, wees het aanbod af. Dat zegt hij in een interview met Twan Huys in het televisieprogramma College Tour, dat komende zondagavond wordt uitgezonden.

De „top van de coalitie”, onduidelijk blijft wie precies, heeft volgens het inmiddels onafhankelijke Kamerlid „echt lang” geprobeerd om hem aan te stellen als staatssecretaris van Financiën. „Zo van: Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen.” Omtzigt, die de Toeslagenaffaire mede op de kaart zette en zich in het dossier vastbeet, heeft het aanbod naar eigen zeggen direct afgewezen. „Ik zei: ik heb tot nu toe nul informatie en medewerking gehad. Dit lijkt mij niet verstandig en ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit op te lossen.”

Het is niet voor het eerst dat wordt nagedacht over de functie van Omtzigt. In maart vorig jaar lekten notities uit van de toenmalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), met daarop „positie Omtzigt, functie elders”. De formatie van een nieuw kabinet - Rutte III was vanwege de Toeslagenaffaire afgetreden - werd door die onthulling ernstig vertraagd. Kort na het lek meldde Omtzigt zich ziek en zat hij maandenlang thuis met een burn-out. In juni zegde hij zijn CDA-lidmaatschap op, waarna hij in de Tweede Kamer terugkeerde als eenmansfractie Groep Omtzigt.

Door streng fraudebestrijdingsbeleid van de Belastingdienst moesten tienduizenden ouders jarenlang ten onrechte hun ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen, in wat later de Toeslagenaffaire werd genoemd. Rond 2017 kwamen de eerste problemen aan het licht en sindsdien vormde Omtzigt, later samen met collega-Kamerleden Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk), de drijvende kracht achter de onthullingen in de Toeslagenaffaire.

