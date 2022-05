Boksbestuurder Boris van der Vorst: ‘De Russische propagandamachine probeert mij te beschadigen’

‘Of ik mij Don Quichot voel?” Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond, schudt zijn hoofd. „Nee, dat niet”, zegt hij. „Don Quichot ging in zijn eentje windmolens te lijf en ik voel mij in mijn strijd gesteund door medestanders. Ik zie mezelf meer als David versus Goliath. Ik heb te maken met hele machtige mensen.”

De vijftigjarige Van der Vorst, een jongensachtige verschijning, weegt zijn woorden zorgvuldig. Omdat er veel op het spel staat, zegt hij. Niet zozeer voor hemzelf, maar voor de sport die hem lief is. Door één verkeerde opmerking kan hij jarenlang hard werk verkwanselen. „Het zou jammer zijn als je artikel alleen over duistere praktijken gaat”, appt hij na ons gesprek. „Het is ook een bijzonder avontuur.”

Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd heeft Van der Vorst zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de wereldboksbond IBA. Die krabbelt op na een miljoenenschuld en hardnekkige bestuursproblemen. Maar de schorsing uit 2019 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) – na gerommel met uitslagen door officials op de Olympische Spelen van 2016 in Rio – is nog steeds van kracht. Dat baart Van der Vorst zorgen.

Bij de verkiezingen van volgende week in Istanbul neemt hij het op tegen de zittende voorzitter, de Rus Umar Kremlev, van wie hij eind 2020 de strijd verloor. En dat terwijl Van der Vorst vorig weekend ook al (nipt) van een Griek verloor bij de verkiezingen om het voorzitterschap van de Europese boksbond EUBC. Zijn boodschap is bij al die verkiezingen dezelfde: de bokssport verdient ‘een eerlijke en duurzame benadering’ en ik ben de man om haar een nieuw tijdperk in te leiden.

U wil wel héél graag internationaal sportbestuurder worden, hè?

„Het gaat mij niet om de functie, maar om de urgentie. Het IOC heeft bepaald dat als de IBA haar zaakjes in 2023 niet op orde heeft, de olympische droom van boksers aan diggelen is. Door slecht bestuur, dat is toch onvoorstelbaar? Daarom ben ik in 2020 voor het eerst in dat verkiezingsspektakel gestapt. Ik wil die olympische droom levend houden. Bij mijn eerste poging kwam ik van ver. Ik zat niet in het IBA-bestuur, maar eindigde met een goed verhaal toch als tweede van de zeven kandidaten. Pas na de vierde stemronde legde ik het af tegen mijn Russische opponent. Gerenommeerde bokslanden als de VS, Cuba en Engeland schaarden zich achter mijn kandidatuur en trekken sindsdien samen met Nederland op om verbeteringen door te voeren. Dat geeft energie om door te gaan. Feitelijk mag ik die eerste verkiezingen verloren hebben, moreel voel ik mij de winnaar. Net als bij de verkiezingen voor de Europese boksbond. In de eerste ronde had ik 23 stemmen en de Griek 22. Twee stemmen waren ongeldig, maar één daarvan werd alsnog geldig verklaard, waardoor we gelijk eindigden. En ja, toen kreeg je een strijd tussen Oost-Europese en West-Europese landen.”

Songfestival-achtige toestanden.

Hij knikt. „De Griek hield een speech die nergens over ging. Hij had geen programma, maar beloofde er hard tegenaan te gaan. Mijn verhaal kreeg veel bijval, maar andere belangen wogen zwaarder bij de Oost-Europese landen.”

Waren er hogere machten in het spel?

„Het gaat dan niet meer om de inhoud. Dat is geen trieste conclusie, het is gewoon zoals het is. Maar ik blijf knokken voor een goed verhaal. Ik wil dat er eerlijke uitslagen komen, omdat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze boksers. Je kunt wel goede statuten aannemen, zoals de IBA vorig jaar heeft gedaan, maar als die niet helemaal nageleefd worden, is het een papieren werkelijkheid. Dan ben je ook geen betrouwbare partner voor potentiële geldschieters. Dan herstel je niet het vertrouwen bij boksers, coaches en fans. Wat er in Rio is gebeurd met de Ierse wereldkampioen Michael Conlan [hij was veel beter dan zijn opponent, maar verloor door manipulatie, red.] mag nooit meer gebeuren. Misstanden moeten gemeld worden en invloedrijke federaties mogen niet langer bepalen dat wedstrijden hun kant op gaan.”

Dat lijkt vanzelfsprekend.

„Ja, maar officials worden nu eenmaal benaderd door invloedrijke landen om te zorgen dat ze een gunstige jurybeslissing krijgen. Bij de Europese verkiezingen kwam ik vorige week de vader van Michael Conlan tegen. ‘Ik ben zeer gedreven dit probleem aan te pakken’, zei ik tegen hem. ‘Via loting moet voortaan bepaald worden welke scheidsrechter welke wedstrijd jureert.’ Als je de jurering transparanter maakt, kan je de commerciële mogelijkheden van de bokssport namelijk ook beter benutten. Er worden zó veel toernooien georganiseerd, daar kun je prachtige concepten voor bedenken. De Formule 1 van de grote internationale bokstoernooien, ik zie het voor me.”

Umar Kremlev beloofde toen hij in 2020 voorzitter werd de miljoenenschuld weg te werken. Wat is ervan terechtgekomen?

„Kremlev heeft veel geld en tijd in de bokssport gestoken, dat moet ik hem nageven. Hij sloot een sponsorcontract met de Russische oliegigant Gazprom, maar gaf geen volledige openheid over de inhoud van dat contract. Onduidelijk is hoe zijn relatie met Gazprom in elkaar steekt. De mondiale boksbond staat er financieel zeker beter voor dan toen hij aantrad, maar de olympische erkenning is nog altijd een probleem. De IBA heeft eind vorig jaar bericht gekregen van het IOC dat boksen voorlopig niet op het programma staat voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, het boksmekka van Amerika. Dat vind ik onaanvaardbaar.”

Het IOC schijnt Kremlev na zijn verkiezingswinst niet te hebben gefeliciteerd.

„Kremlev is, op z’n zachtst gezegd, niet in de armen gesloten door het IOC. En dat zal er met de inval in Oekraïne niet beter op zijn geworden. De oorlog maakt het voor Kremlev waarschijnlijk moeilijker om te reizen. Je wilt niet dat een president zijn sportfederatie niet kan voorzitten vanwege een oorlog. Ook om die reden heb ik mij op het laatste moment kandidaat gesteld voor de verkiezingen van volgende week. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een paar dagen later sloot de inschrijvingstermijn. Ik wilde dat de leden een alternatief hadden.”

Lees ook: De Kremlin-connecties van Russen in internationale sportbesturen

Omdat Kremlev het als Rus moeilijk kan krijgen of omdat het IOC bij een herverkiezing zegt: die Spelen kunnen jullie nu helemaal op je buik schrijven?

„Allebei. Het is niet ondenkbaar dat het IOC die herverkiezing niet accepteert. Of dat de Gazprom-gelden bevroren worden. Veel zaken kunnen het functioneren van Kremlev bemoeilijken.”

Klopt het dat de Russische overheid zich bemoeid heeft met de vorige verkiezingen?

Hij is even stil. „Kremlev acteert op hoog niveau in Rusland. Alle middelen worden ingezet om te zorgen dat hij in het zadel blijft, tot Russische ambassades aan toe. Kremlev steekt miljoenen in zijn campagne en verplaatst zich per privé-vliegtuig. Ik heb een campagnekas van enkele tientallen duizenden euro’s. En toch wordt hij onrustig omdat hij merkt dat hij de overwinning niet in de pocket heeft.”

U bent niet bang voor de lange arm van Rusland?

„Nee. De tegenkrachten zijn groot, maar ik denk dat ik meer kans heb om voorzitter te worden dan de vorige keer, omdat meer landen gevoelig zijn voor mijn boodschap. Azië, Oceanië, Noord- en Zuid-Amerika; steeds meer leden zien in dat er wat moet veranderen. Er is een krachtige tegenbeweging op gang gekomen.”

Veel Russische sportbestuurders zijn na de inval in Oekraïne opgestapt. Had Kremlev ook moeten opstappen?

„Natuurlijk. IBA-bestuursleden hebben ook een beroep op hem gedaan om op te stappen. Dat weigerde hij. Omdat er geen meerderheid was kon hij blijven zitten.”

Internationale sportbonden als de FIFA en UEFA hebben hun sponsordeal met Gazprom opgezegd. Zou de boksbond dat ook moeten doen?

„Ja, en daarvoor ga ik ook pleiten in mijn verkiezingsspeech. Gazprom heeft een megabedrag gestort, maar voor de toekomst van de bokssport is het beter als meerdere kleinere sponsoren om kwaliteitsredenen geld investeren in de sport. Ik begrijp dat landen het prettig vinden, zo’n wondersponsor, maar je creëert een enorme afhankelijkheid. ”

Vorige week circuleerde een oude foto waarop Poetin u omarmt bij een boksevenement. Pijnlijk?

„Die foto was bedoeld om mijn imago te beschadigen. Ik werd er wat chagrijnig van, omdat ik wist: dat komt uit de Russische propagandamachine. Bij de vorige verkiezingen werd er een fake Engels krantenartikel over mij naar alle stemgerechtigde leden gestuurd. Ik zou zijn ontsnapt uit een Belgische gevangenis, waar ik vastzat vanwege drugshandel en wapenleveranties. Dat is de campagnestijl waar mijn tegenstanders zich van bedienen.”

Die foto van u met Poetin was niet echt?

„Jawel, maar het gaat me om de timing: vlak voor de verkiezingen. In de tijd dat die foto werd genomen, was Poetin nog een wereldleider met wie Willem-Alexander en Máxima een biertje dronken. Ik houd mezelf voor: die foto was niet rondgegaan als Kremlev zeker was van zijn zaak.”

Zijn er aanwijzingen dat het IOC het niet pikt als Kremlev herkozen wordt?

„Pas ná de vorige verkiezingen kwam het IOC met een statement: de kandidaatstelling van Kremlev is niet handig. Ze willen zich vast niet mengen in de verkiezingen van een sportorganisatie, misschien heeft dat juridische implicaties, maar als de uitslag van volgende week vervelende consequenties heeft voor de olympische toekomst van het boksen, dan vind ik dat ze daar vooraf helderheid over moeten geven. ‘Russische sportbestuurders zijn zolang de oorlog voortduurt niet acceptabel.’ Zoiets. Net zoals het IOC eerder bepaalde dat Russische sporters niet langer welkom zijn. Ik hoop dat ze voor de verkiezingen met een statement komen.”

En als u opnieuw verliest?

„Dan blijf ik doorgaan met mijn strijd. Het gaat mij, nogmaals, niet om de functie. Als de boksbond in de juiste richting beweegt, ben ik daar al heel blij mee.”