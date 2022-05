Bloemen op vaders graf

Masja, Lena’s dochter, had het nog zo tegen Lena gezegd. Begin tegen Nederlanders nooit over de Keukenhof, want Nederlanders vinden de Keukenhof stom. En waar begon Lena over toen ze nog maar net in Nederland was? De Keukenhof! We zaten aan tafel, Masja en mijn zoon Tobias waren erbij – ze zouden de volgende dag terug naar Berlijn gaan – en Lena zei dat ze al naar de Keukenhof wilde sinds Masja er was geweest met school. „De foto’s die je gemaakt had”, zei ze tegen haar dochter. „Die práchtige tulpen...”

„...die wil jij ook weleens in het echt zien”, zei Masja. „Maar niet” – ze wees om zich heen – „met deze mensen. Dat kun je ze niet aandoen.”

Terwijl zij nog even doorgingen met hun eh, discussie dacht ik aan die schoolreis van Masja van twaalf jaar geleden. Donbas en Krim waren nog niet bezet, Maidan moest nog beginnen en leraren van een middelbare school in Dnipro reisde met hun leerlingen naar Nederland om de tulpen te bekijken. Those were the days.

Afgelopen zondag namen we bij de RAI in Amsterdam de OV-bus naar Lisse – Lena kan nog steeds gratis reizen met haar magic pasport – en onderweg keek ik met Lena’s ogen naar de kantoorkolossen op de Zuidas, de tienbaanssnelwegen, de vliegtuigen boven Schiphol, de grootschaligheid van de bloemen- en koeienindustrie. Ik vroeg of ze het niet vond tegenvallen, maar zij zag alleen maar voorspoed en welvaart. Ze zei dat ze graag in een van die vliegtuigen zou zitten, terug naar Dnipro, terug naar huis. Nog twee maanden, hoopt ze. Dan is de oorlog misschien voorbij. Ze zal dan wel de trein moeten nemen. Het vliegveld van Dnipro is kapotgebombardeerd.

Over de Keukenhof kan ik kort zijn. Tulpen en toeristen, van wie er opmerkelijk veel Russisch of Oekraïens spraken. Lena was niet de enige die een paar uur lang dolgelukkig was. Voor mijn benedenburen kocht ze twee potten met bloembollen. Ze logeert in hun souterrain.

Op de avond van 4 mei staan we op de Dam voor de dodenherdenking en tijdens de twee minuten stilte denk ik niet aan de nazi’s, niet aan de Russen, niet aan Oekraïne. Ik denk aan mijn vader, die in de laatste jaren voor zijn dood altijd uit zijn scootmobiel probeerde op te staan zodra het Wilhelmus werd ingezet. Het eindigde er dan mee dat drie, vier jonge mannen uit het publiek hem in de houdgreep namen en hem overeind hielden tot het voorbij was. En hij maar zingen, met zijn schorre oudemannenstem. Ik denk ook aan mijn moeder, die een keer midden in de stilte riep dat ze moest plassen, echt mídden in de stilte, waarna ze onmiddellijk door een politievrouw bij de arm werd genomen en werd weggeleid, op zoek naar een wc. „A child”, zegt Lena als ik haar erover vertel. „So sad.”

En als we daarna naar huis lopen, langs de Hollandsche Schouwburg en het voormalige bevolkingsregister, vertelt zij over haar vader, die op zijn eenenzestigste al is gestorven. Zijn hart en kanker. Mensen in Oekraïne worden niet oud, zegt ze en ze begint de oorzaken op te noemen, waarvan stress door bezettingen (sovjets, nazi’s, sovjets, Russen), oorlogen en revoluties misschien wel de belangrijkste is. Haar vader, ingenieur in de ruimtevaartindustrie, ligt in een graf naast de graven van haar grootouders. Vroeger, zegt ze, gingen ze er op 9 mei – de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland – altijd met de hele familie naartoe om ze schoon te maken. Ze verzorgden de planten, ze zetten bloemen neer, en na afloop dronken ze een glas wijn. En dan praatten ze over de levens van de mensen die nu dood waren. Want dat doe je dus op dit soort dagen. Daar zijn ze voor.

„En nu?”, vraag ik. „Wanneer doen jullie het nu?”

Nou, niet op 9 mei. Dat is al jaren Poetins Grote Dag en deze keer wil hij zijn leger door Marioepol laten paraderen. Lena moet er bijna van overgeven. „Ugly man.” Oekraïners herdenken hun doden nu op 8 mei, de dag waarop de Duitsers capituleerden. De rest van onze route oefent ze met me op de uitspraak van Slava Ukraini. Let op, de laatste lettergreep klinkt als ‘njè’.