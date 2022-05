We vlogen vanaf Weeze. Net over de Duitse grens was de wachttijd bij de douane nul seconde. Bovendien hadden we voor dit tripje – vlak voor corona geboekt, om eindelijk eens familie in Andalusië te bezoeken – ‘priority boarding’.

Maar de priorityrij was veel langer dan die van het plebs. Zo gaat dat bij de betere budgetmaatschappij: je móet wel een upgrade nemen, als je meer handbagage mee wilt dan een damestasje.

Bevoorrecht is het nieuwe doorsnee.

De bagageperikelen van Schiphol ontstonden doordat meerdere koffersjouwaanbieders elkaar mochten beconcurreren, met hongerlonen en de daarop volgende stakingen tot gevolg. Alleen: de reiziger had helemaal geen keuze uit die afzonderlijke bagageboeren. Marktwerking heeft alleen zin als je ook daadwerkelijk over een markt kunt rondstruinen, als je kunt vergelijken. En hoe zou een klant hierbij op kwaliteit kunnen selecteren? Wat geven die duurdere kofferkruiers extra? Nekmassages? Je onderbroeken wassen onderweg?

In de dramaserie Het Jaar van Fortuyn zat gelukkig ook de anekdote waarin Pim een loempia terugstuurt die niet krokant genoeg was. Waarom accepteren we in Nederland zulke matige kwaliteit?

Marktwerking zou ons keuzevrijheid moeten geven, waardoor er een optimum in prijs-kwaliteit ontstaat. Maar inmiddels zijn allerlei instanties die aanvoelen als publieke basisvoorzieningen marktjes geworden zonder kraampjes. Zorg, onderwijs, huurwoningen, vervoer. En zelfs energie. Juist degenen die ooit door een budgetdealer zijn verleid, krijgen nu de krankzinnigste verhogingen, merk ik om mij heen. Bij de grotere reuzen betaal je netto een paar tientjes meer. Overstappen? Kan niet meer. Ging jouw budgetboer failliet? Dan rest je alleen een gepeperd contract bij een nieuwe leverancier.

We zijn aangewezen op een markt zonder kraampjes.

Bij gas- en stroomlevering zijn even weinig variaties in kwaliteit mogelijk als bij koffers in een vliegtuigruim tillen. Daar zou je dan ook liever geen marktwerking willen toelaten. Tenzij je alsnog de kraampjes timmert. Zelf je koffer het ruim in tillen? Budgettarief. Een ander dat laten doen? Tegen een fatsoenlijk uurloon. O ja, dat geeft een joekel van een kloof, maar weet u wat pas oneerlijk zou zijn? Als buitenlandreizen helemaal buiten het bereik van lage inkomens zouden komen, en als een werkend deel van onze bevolking helemaal geen aaneengesloten week vakantie kan opnemen.

Dus je hebt ofwel een markt, met echte kraampjes, of je maakt van collectieve instanties echte basisvoorzieningen, met arbeidsvoorwaarden die passen bij een welvarend land, zodat je een dito basiskwaliteit kunt bieden.

Anders blijft het als nu. Met een onderlaag die totaal buiten de boot valt, terwijl de rest in de rij staat voor een slappe loempia.

Maar wel allemaal met voorrang.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.