‘Baas in eigen buik’ is terug, als hashtag

De keuze voor een abortus blijft iets wat de meeste mensen voor zichzelf houden. Soms wordt de beslissing met naasten gedeeld, vaak ook niet. Maar als het recht op abortus ontnomen dreigt te worden, voelen velen de drang hun persoonlijke ervaring naar buiten te brengen en er een hashtag aan toe te voegen. De privé-aangelegenheid in jouw baarmoeder wordt van publiek belang. Op sociale media delen honderden Amerikaanse vrouwen, velen voor het eerst, hun verhaal met de wereld. Zonder schaamte, maar wel uit wanhoop.

Nu het Amerikaanse Hooggerechtshof op het punt staat het nationale recht op abortus af te schaffen, rennen voor- en tegenstanders, #prochoice en #prolife, naar hun eigen hoekjes van het internet om hun stem te laten gelden. Voor elke hashtag uit het pro-abortuskamp (zoals #AbortionIsHealthCare) wordt een tegenhanger bedacht ( #AbortionIsNotHealthcare).

#MeToo en #BlackLivesMatter hebben laten zien dat hashtag-activisme een grote rol kan spelen in het publieke debat. Het is de bewegwijzering van het internet om te zorgen dat alle meningen zich op de juiste plek verzamelen. Het wrange is dat de hashtags waarmee het online debat zich nu afspeelt (#BansOffOurBodies, #RoeVsWade, #MyBodyMyChoice) niet nieuw zijn. Telkens als het recht op abortus in het geding komt, worden ze van stal gehaald.

#ShoutYourAbortion beleeft ook een heropleving. De hashtag kwam op toen het Huis van Afgevaardigden in 2015 een stemming hield over het wegbezuinigen van abortusklinieken. Destijds werden vrouwen aangemoedigd via de hashtag hun ervaring te delen om abortus te normaliseren. Nu wordt de hashtag weer afgestoft. Zo tweet @sunnysongbird: „Ik zou nu niet verwoed studeren voor een tentamen Bestuursrecht morgen als ik mijn abortus in 2010 niet had gehad. #ShoutYourAbortion”

De trend om ervaringen te delen, zet zich buiten deze specifieke hashtag voort. Recent onderzoek toont aan dat bijna één op de vier Amerikaanse vrouwen een abortus ondergaat. De verhalen die rondgaan op sociale media geven een persoonlijk inkijkje in deze statistiek. De paniek na een positieve zwangerschapstest, de twijfel die volgde, hoe ze jaren later terugkijken op hun beslissing. Sommigen treden in groot detail, anderen houden het kort: „Hier is mijn abortus-verhaal. Ik was zwanger. Dat wilde ik niet. De rest is niet van belang, omdat vrouwen hun medische beslissingen aan niemand hoeven te rechtvaardigen. Punt.”

Ook in Nederland laait de discussie weer op. Waar vrouwen in de jaren zeventig ‘Baas in eigen buik’ rond hun navel schreven, zet een nieuwe generatie de boodschap van de Dolle Mina’s voort middels #BaasInEigenBuik. De hashtags rondom abortus zijn een soort toevluchtsoord geworden in tijden van politieke onrust. Een virtuele ontmoetingsplek waar vrouwen hun stem laten horen en elkaar steun bieden als het recht op abortus -weer- in opspraak raakt. Retweet, je bent niet alleen.

Hashtag activisme zorgt vaak voor een korte vlaag van aandacht, eventjes kijkt de wereld mee. Als de mediastorm is gaan liggen, blijft constructieve verandering vaak uit. Voor Amerikaanse vrouwen is te hopen dat #ShoutYourAbortion niet snel wordt verbannen naar de hashtag-opslag, klaar om weer opgegraven te worden als een nieuwe oude witte man het recht op abortus verder wil inperken.