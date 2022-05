Zien jullie Nederland als een Scandinavisch land, vraag ik Parijse kennissen soms tussen neus en lippen door. Na een korte aarzeling antwoorden ze meestal bevestigend. Of toch in ieder geval een heel erg noordelijk land. Wanneer ik ze dan uitleg dat Nederlanders zich in het algemeen totaal niet verwant voelen met Zweden, Denen en Noren, knikken ze beleefd. Who cares?

Op de landkaart van de geest is Nederland voor veel Fransen terra incognita. Ouderen beginnen vaak over een mooie tentoonstelling die ze gezien hebben, in Den Haag of Amsterdam – lang geleden. Bij jongeren gaat het nog altijd vaak over coffeeshops en romantisch blowen, best vreemd, want Parijs zelf is allang vergeven van de hasjwolken. Van hun weekendje Amsterdam herinneren ze zich niets. Opvallend veel eindtwintigers die ik tegenkom zijn nooit in Nederland geweest. Ze willen best, ze weten ook dat het nog geen drieënhalf uur met de trein is, het komt er alleen nooit van.

Bij sommigen gaat de belangstelling dieper, meestal om professionele redenen. De assistent van de locoburgemeester van Parijs vroeg me waarom alle vernieuwende ideeën over urbanisatie uit Nederland komen. Soms begint een student spontaan over de skyline van Rotterdam of de foto’s van Erwin Olaf. Maar voor de meeste Parijzenaren is Nederland een verzameling welwillende clichés.

Andersom lijkt de belangstelling oneindig veel groter. Geen correspondent die aan het einde van zijn verblijf niet ook meteen een boek over Frankrijk schrijft, met meestal een heel hoofdstuk over de pogingen om een bankrekening en een telefoonaansluiting te regelen. Maar na een paar jaar in Parijs valt me ook op hoeveel zelfgenoegzame clichés er in omloop zijn. De grondtoon is altijd wat je je tegenwoordig othering zou noemen, het hardnekkige idee dat de meeste Fransen, ondanks hun mooie land, hun lekkere eten en hun Chansons!, gewoon niet zo geweldig zijn. Naar Nederlandse maatstaven schieten ze, op alle fronten, hopeloos tekort.

Tijdens de donkere dagen van de pandemie ontving ik steeds berichten van vrienden met de vraag of ik niet beter in Nederland kon zijn. Bij ons was, hoeveel kritiek je ook kon hebben, uiteindelijk toch alles beter geregeld? De toon was meer dan zorgelijk, alsof in Parijs Covid-patiënten op straat lagen dood te gaan, en de bevolking met brute repressie onder de duim werd gehouden. De werkelijkheid was anders: testen en vaccineren ging meer dan soepel, nooit hoefde je meer dan tien minuten te lopen, vrijwel alles was gratis, de Franse corona-app was een digitaal wonder. Tijdens de avondklok werd er nauwelijks gecontroleerd. Wanneer ik mijn Nederlandse vrienden dat vertelde, keken ze me sceptisch aan.

Onlangs zei een ambtenaar bij de Nederlandse ambassade in Parijs dat het toch opmerkelijk en zorgelijk was, het grote aantal Fransen dat tegenwoordig radicaal-rechts stemde. Wat dacht je van Nederland, vroeg ik. Hij keek een beetje glazig.

Het punt is dat de belangstelling van Nederland voor Frankrijk minder diep gaat dan het op het eerste gezicht lijkt. Meestal gaat het om die othering – het instrumenteel inzetten van verschillen, het zelfgenoegzaam bevestigen van een fundamenteel anders-zijn. Zélfs als het positief bedoeld is, zoals wanneer de Franse eerbied voor kunst en literatuur wordt gebruikt om de culturele onbenulligheid van de Nederlandse politici te onderstrepen.

Ik ken overigens genoeg Parijzenaars die nooit één letter Proust hebben gelezen.

Van beide kanten is er weinig nieuwsgierigheid – zelden stelt men elkaar eens gewoon een vraag. Hoe zit dat, leg eens uit, waarom denk je dat? Zelden wordt er gekeken naar wat beide landen gemeen hebben, wat best veel is. De Fransman is te druk met zijn eigen land om perspectieven van buitenaf te verkennen, de Nederlander te druk met het zoeken naar zelfbevestiging.

Het mooiste voorbeeld hiervan zag ik een paar jaar geleden, toen president Macron een uitgesproken pro-Europees opiniestuk had geschreven, dat op dezelfde dag in in alle Europese kranten zou verschijnen. Aan de vooravond van de publicatie verzocht een jongen die voor de partij van Macron werkte me aandacht te geven aan deze voortreffelijke uitgestoken hand. Ik vroeg hem of ze hadden nagedacht hoe een dwingend stuk van een Franse president in Nederland zou vallen. Hij keek me bevreemd aan – geen seconde.

Toen het stuk de volgende dag verscheen, werd het in Nederland uiterst lauw ontvangen. Wat dacht zo’n man wel.

Dit was de laatste bijdrage van Bas Heijne vanuit Parijs.