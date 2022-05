Aflevering 4: Hetze

Politici konden Pim Fortuyn twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen niet langer negeren, maar serieus namen ze hem niet. Daarom leek ook niemand echt te schrikken toen activisten tijdens een persconferentie zonder moeite door een haag journalisten konden dringen om drie slagroomtaarten in het gezicht van Fortuyn te gooien. Toch was het incident geen grap of stunt, maar bloedserieus; zowel voor de activisten áls voor Fortuyn. Het illustreerde hoe hoog de spanningen in de hele samenleving opliepen, twee maanden voor de landelijke verkiezingen.