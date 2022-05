Dat is: vier mega-cruiseschepen op rij

Eén dagdeel Schiphol-passagiers in mei

De meute die naar de klimaatmars kwam

Viervijfde van de Kuip in Rotterdam

Een polonaise lengte Afsluitdijk

Of alle inwoners van Beverwijk

Ze stonden in de kranten als getallen

Ze heetten: vastgestelde sterfgevallen

Ze vormen een grafiek maar ondertussen

Waren het ouders, partners, vrienden, broers en zussen