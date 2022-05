Zo viert Nederland Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag werd na twee coronajaren in het hele land als vanouds gevierd. Bevrijdingsfestivals stroomden vol met publiek dat afkwam op artiesten als Duncan Laurence, Suzan & Freek en rappers Donnie en Fresku. In Wageningen was er ruimte voor verhalen van oorlogsveteranen.