‘Overheid negeerde signalen over slechte werking stankfilters voor stallen’

De overheid heeft signalen genegeerd over de slechte werking van apparaten die stank uit varkensstallen verwijderen. Dat stelt onderzoeksprogramma Zembla donderdag en blijkt ook uit communicatie tussen het programma en het ministerie die NRC heeft ingezien. Het gebruik van de zogeheten combi-luchtwassers is volgens Zembla jarenlang aangemoedigd terwijl er al ruim tien jaar serieuze twijfel is over de effectiviteit ervan. Omwonenden van varkensstallen zouden hierdoor meer stankoverlast hebben dan is toegestaan.

Zembla zegt een mail in handen te hebben waarin een betrokken ambtenaar zegt dat er „sinds 2010/2011 serieuze twijfel is” over de combi-luchtwassers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou pas in 2016 een vervolgonderzoek hebben ingesteld. De overheid zou intussen miljoenen aan subsidie in het gebruik van de filters hebben gestoken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deelde antwoorden op schriftelijke vragen van Zembla met NRC. Hierin is te lezen dat het ministerie lange tijd dacht dat de combi-luchtwassers goed werken. Toen steeds vaker er steeds vaker signalen kwamen dat de filters niet doen wat ze beogen, wilde het ministerie eerst de mogelijke oorzaken onderzoeken voordat ze de geurregelgeving aanpasten. Donderdagavond geeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) verdere toelichting in de uitzending van Zembla.

Schaalvergroting

Volgens Zembla heeft de komst van de combi-luchtwasser bijgedragen aan schaalvergroting in de veehouderij. Door de vermeende stankafname, stelt het onderzoeksprogramma, mogen varkenshouders veel meer varkens houden. In de gemeente Deurne in Noord-Brabant zou het aantal varkens de afgelopen twintig jaar met 170 procent zijn toegenomen van bijna 72.000 naar ruim 193.000 varkens.

Lang nadat er twijfels waren over de effectiviteit van de filters, zijn er nog vergunningen voor stallen met een combi-luchtwasser afgegeven. Uit het databestand met vergunningen van de provincie blijkt volgens Zembla dat het alleen al in Noord-Brabant tot 2018 om 2.081 vergunningen gaat.

In 2018 zou volgens het ministerie pas definitief zijn bevestigd dat de combi-luchtwassers niet voldoende werken. De filters verminderen de stank met slechts 35 tot 45 procent in plaats van de beoogde 70 tot 85 procent. In de zomer van dat jaar verandert de overheid het geurregelement. Omwonenden van stallen met bestaande vergunningen, hebben daar echter niets aan, stelt Zembla.