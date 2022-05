‘Wokregeling’ voor Aziatische koks op grote schaal misbruikt

Werkvisa die zijn verleend aan Aziatische koks om het tekort aan keukenpersoneel in onder meer Chinese, Japanse en Indiase restaurants in Nederland op te lossen, zijn de afgelopen jaren op grote schaal misbruikt. Dit blijkt uit gesprekken van NRC met de Arbeidsinspectie en opsporingsbronnen binnen justitie.

De Arbeidsinspectie heeft dit jaar „een groot aantal” onderzoeken naar Aziatische restaurants gedaan. Het gaat om restaurants die de speciale visumregeling, ook wel de ‘wokregeling’ genoemd, volgens de Arbeidsinspectie misbruikten voor onder meer uitbuiting, mensensmokkel en fraude.

Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie en politie overwegen grootschalig onderzoek om de hele Aziatische restaurantsector branche door te lichten. Zo hopen ze te ontdekken of een crimineel netwerk achter het misbruik van de koksregeling zit.

Het zogenoemde ‘wokakkoord’ werd in 2014 door Lodewijk Asscher, toen minister van Sociale Zaken (PvdA), met de branche gesloten om het tekort aan gespecialiseerde Aziatische koks in Nederland op te lossen. Daarna mochten de betrokken werkgevers koks uit Azië invliegen, vaak met hulp van Chinese bemiddelingsbureaus. Immigratiedienst IND zorgde voor de vereiste vergunning.

De animo voor de visumregeling bleek groot: van 2016 tot 2021 willigde de IND ruim 5.000 aanvragen in. Het overgrote deel (4.330) van de visa is aan Chinese migranten verstrekt, maar ook aan Indiërs (280) en Nepalezen (80).

In september 2021 stelde de Arbeidsinspectie, na signalen van misbruik, onderzoek in naar ondernemingen die gebruikmaken van de regeling. Daarbij bleek dat restaurants migranten hadden laten overkomen die niet over de juiste papieren beschikken, structureel te weinig of helemaal niet betaald krijgen, meer uren werken dan toegestaan en op de werkvloer slapen. Bij sommige koks werd bij aankomst op het vliegveld het paspoort ingenomen.

Liping Lin, voorzitter van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) zegt dat ze zich ,,absoluut niet herkent” in het beeld dat er grootschalige arbeidsuitbuiting voorkomt in de Aziatische horeca. Volgens Lin worden restaurants vaak „onterecht beticht” van fraude.

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, opgevraagd door NRC, blijkt dat de afgelopen vijf jaar bijna 600 vergunningen voor Aziatisch personeel zijn ingetrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een kok valse documenten gebruikt, niet in het afgesproken restaurant werkt, of omdat hij de wet heeft overtreden tijdens zijn verblijf in Nederland.

Vorig jaar juni werd de wokregeling door het ministerie van Sociale Zaken tijdelijk stopgezet, maar het lijkt erop dat deze terugkomt. Een woordvoerder van het ministerie: „Met de branche lopen gesprekken over welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de misstanden tegen te gaan.”

