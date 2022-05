Wie wint straks de Libris Literatuur Prijs?

Hoe voorspel je wie de winnaar wordt van de Libris Literatuur Prijs, die maandagavond wordt uitgereikt? Doorgaans stel je dan eerst vast dat je appels met peren vergelijkt: het ene boek heeft ambitie zus, het volgende thematiek zo, onderwerp dit, structuur dat, ervaren bonk staat tegenover jonge spruit. Stilistisch barok versus vlot versus uitgebeend.

Dit jaar is het overzichtelijker. De zes genomineerden vormen één grote schaal appels – waaronder, als je goed kijkt, een granaatappel – en één losse peer. Er zijn overeenkomsten op vele terreinen. Thematisch: de romans gaan over (voor)ouders, trekken lijnen van verleden naar heden. En ook in de structuur en inzet van literaire technieken: er zijn uitstapjes uit het realisme die alleen in fictie kunnen, in de vorm van gewaagde perspectieven (de voorouders laten van zich horen!). Deze romans theoretiseren over wat fictie vermag, en nemen die lessen ter harte. Stilistisch lijken ze op elkaar: al het shortlistproza heeft vlotte vertellersvaart én uitgekiende taalschitteringen én psychologische bespiegelingen – terwijl vorig jaar taalvuurwerkafstekers als Brouwers en Rijneveld de shortlist deelden met het puberaal-rauwe Confrontaties en warmhartig ironicus Merijn de Boer.

‘Noodzakelijke’ fictie

En wat reputaties betreft: wie al eens een grote literaire prijs won (van Joke van Leeuwen tot Peter Terrin, A.F.Th. en Grunberg) zag zijn roman dit jaar terzijde geschoven worden. Ten gunste van debutanten (6 op een longlist van 18) en minder bekende namen: met een beetje pech zeggen de namen op de shortlist je niets – of je kent Auke Hulst als criticus, of je hoorde van Lisa Weeda, wier debuutroman Aleksandra precies op het goede moment verscheen.

De grootste overeenkomst is de ambitie: op deze shortlist staat opvallend veel ‘fictie die noodzakelijk is, die in de bres springt waar de realiteit tekortschiet’, om woorden uit de roman De atlas van overal van Deniz Kuypers te gebruiken – een type fictie dat diens verteller, een schrijver, zelf beoogt te schrijven. Het is fictie die móét, omdat het onderwerp zich opdringt, omdat het probleem verwerkt moet worden. Er moet in het reine gekomen worden, of dat nu is met een genderidentiteit, een ongeboren kind, ongeworteldheid, een moeilijke vader of een Oekraïense geschiedenis. De noodzaak is, blijkt uit interviews met de schrijvers, in alle gevallen autobiografisch geïnspireerd.

Behalve bij die ene peer: Willem die Madoc maakte, een historische roman die bulkt van het vertelplezier van Nico Dros. Een heerlijk, onweerstaanbaar boek, opvallend om zijn smakelijkheid. Hier ontpopt een middeleeuwse vondeling zich tot een schrandere selfmade man, die eigenhandig de loop van de geschiedenis naar zijn hand zet. Maar op deze shortlist is dit boek opvallend ‘probleemloos’ – waardoor je toch vermoedt dat dit niet het boek is waar deze noodzaakzoekende jury zich het meest door laat imponeren.

Gevoelsurgentie

Wat betreft ‘gevoelsurgentie’, zogezegd, vallen Onze kinderen en De atlas van overal op – boeken die de jury’s van twee eerdere grote (roman)prijzen, de Boekenbon Literatuurprijs en de Boon, trouwens niet eens een longlistplekje gunden. Beide boeken onderzoeken verhoudingen met vaders. Renée van Marissings roman is het subtielste van de shortlist, piekfijn, met treffende scènes en uiterst levendige personages. Maar het is ook een boek waar je gemakkelijk overheen kijkt. Kuypers schrijft over een jonge vader en diens band met zijn eigen vader, ooit een Turkse arbeidsmigrant. De roman werkt op veel niveaus: de scènes en personages zijn krachtig en levendig, de dilemma’s van een migrantenbestaan worden veelzijdig en confronterend getekend, de stijl is raak (en expliciet: ook daarin toont zich de urgentie). En de vertelling is gelaagd (met slim vertellerscommentaar) én barst van het gevoel. Je kunt je voorstellen dat boekhandelaren hopen op Kuypers als winnaar.

Maar zij laten zich overklassen door De Mitsukoshi Troostbaby Company, dat in alle opzichten een tandje extra levert. De roman van Auke Hulst, over een man die zijn geliefde en hun ongeboren kind verliest, én probeert terug te krijgen, is groot en veel. Een onconventioneel waagstuk: vele genres tegelijk (‘autobiografische sciencefiction’), scheutig van taal, formaat en gevoel, en een culminatie van Hulsts oeuvre. Dit is, als de romans waarmee Alfred Birney en Rob van Essen hun Librisprijs wonnen, het boek dat Hulst één keer schrijft. Als de jury kiest voor een oeuvrebekroning, wat de Librisprijs toch altijd ook een beetje is, wint Hulst. Maar ja, wel weer een man.

Doodskus

Dan toch Lisa Weeda? Haar in oktober verschenen Aleksandra is een voorbeeldig debuut, en hét boek dat, onbedoeld, de Oekraïense oorlog dichtbij brengt, want van historische context voorziet en persoonlijk maakt. Het heeft de prijs niet meer nodig om publiek te vinden en z’n belang te onderstrepen: het zal, op z’n Grand Hotel Europa’s, de geschiedenis ingaan als een boek van dit jaar. En een debutant de Librisprijs geven, kán eigenlijk niet. De druk die zo’n bekroning opwerpt kan de doodskus voor een oeuvre zijn. Dat weet een jury.

Vlak vooral Mariken Heitman niet uit. Wormmaan is het wisselvalligst ontvangen, maar het juryrapport sprak van „literair meesterschap”. Dit is de granaatappel onder de appels, een verrassend, hoogst origineel en rijk boek over tweeslachtigheid, zaadveredeling en verwildering. Heitmans onconventionele tweede roman doet zo’n onorthodox grote greep als ideeënroman – van het begin van de landbouw tot aan het huidige genderparadigma – dat het je duizelt én dat je erin blijft ontdekken.

Als de jury wil verrassen, wordt het Heitman. Als de jury wil behagen (maar op basis van de eerdere keuzes betwijfel ik dat), wordt het Kuypers. En als iemand in de jury met die keuzes écht niet kan leven, wordt het niet Dros, maar Van Marissing.

Nico Dros: Willem die Madoc maakte. Van Oorschot, 584 blz. € 27,50 Mariken Heitman: Wormmaan. Atlas Contact, 224 blz. € 21,99 Auke Hulst: De Mitsukoshi Troostbaby Company. Ambo Anthos, 607 blz. € 26,99 Deniz Kuypers: De atlas van overal. Atlas Contact, 370 blz. € 22,99 Renée van Marissing: Onze kinderen. Querido, 164 blz. € 20,99 Lisa Weeda: Aleksandra. De Bezige Bij, 352 blz. € 22,99