WHO: 15 miljoen mensen stierven wereldwijd aan gevolgen coronapandemie

Tijdens de coronapandemie zijn zo’n 15 miljoen mensen meer mensen gestorven dan verwacht kon worden op basis van gegevens uit eerdere, pandemievrije jaren. Die inschatting van de oversterfte maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag op basis van eigen onderzoek, dat gaat over het aantal doden van begin 2020 tot eind 2021.

De WHO wijt de oversterfte aan directe gevolgen, zoals sterfgevallen aan de ziekte Covid-19, en indirecte effecten als uitgestelde (preventieve) zorg vanwege de druk op de ziekenhuizen door de vele coronabesmettingen. De organisatie signaleert de meeste coronadoden (84 procent) in Zuidoost-Azië, Europa en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Een onderzoeker maakt daarbij wel de kanttekening dat veel landen een waarschijnlijk te lage registratie van de oversterfte leverden, vanwege gebrekkige datasystemen.

Volgens de geleverde gegevens zijn wereldwijd meer mannen (57 procent) gestorven aan de gevolgen van het virus dan vrouwen. De meeste slachtoffers zitten in een hoge leeftijdscategorie. De maatregelen om het virus te beteugelen kunnen ook positieve effecten teweeg hebben gebracht, aldus de WHO. Als voorbeeld daarvoor noemt de organisatie het lagere aantal verkeersongelukken of arbeidsongevallen, vanwege de lockdownrestricties.

Informatiesystemen

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de WHO, stelt dat de onderzoeksresultaten onderstrepen hoe belangrijk het is dat landen om investeren in zorg en informatiesystemen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde vorige maand vast dat in Nederland vorig jaar zo’n 19.000 mensen zijn overleden aan Covid-19. Zes op de tien coronadoden was ouder dan tachtig jaar. Het aantal mensen dat overleed was in 2021 zo’n 10 procent hoger dan het verwachte aantal.

Correctie (5 mei 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van de WHO-directeur geschreven als ‘Ghebreyesu’. Dat is hierboven aangepast.