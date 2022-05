Terwijl ik op IJsland stond te kijken hoe het water van de imposante Gullfoss (‘gouden waterval’) naar beneden stortte, kreeg ik een alarmerend telefoontje. Op het dak van mijn moeder waren drie heren gesignaleerd. De buurman vertrouwde het niet, het leek alsof ze dingen aan het slopen waren. Ik was ver weg van Oegstgeest, maar Rob Heemskerk, de plaatselijke snackbarhouder, snelde erop af. Eerst stuurde hij een foto van het ondertekende contract; willekeurig waren zaken aangekruist, een rekensom (4 x ‘Firemaster Classic’ à 225 euro) resulteerde in een totaalbedrag van 4.400 euro. Onderaan stond een zin die mij veel zorgen baarde, inclusief spelfout: „Indien u tekent, tekent u afstand van u bedenktijd.” Na een reconstructie bleek de fraude nauwkeurig voorbereid, mijn moeder was niet het eerste slachtoffer. De oplichters signaleren waar kwetsbare ouderen wonen, sturen een ‘vriendelijk’ iemand erop af die de banden aanhaalt, waarna de zogenaamde ‘dakcontrole’ volgt en het contract onder de neus wordt geschoven.

De mannen maakten mij woest. Ik vroeg me, later, af hoe het kon dat ik op een ander, veel bekender oplichterstrio – Sywert, Camille en Bernd die miljoenen incasseerden met het mondkapjesschandaal – milder had gereageerd, het woord ‘tweede kans’ zelfs in de mond had genomen. Kwam het omdat het om zulke grote, en daardoor abstracte bedragen (‘miljoenen’) ging, of omdat de gedupeerden grote bedrijven als Cool Blue en Randstad waren, of de rol van de overheid mogelijk laakbaar?

Ik las Sywerts miljoenen. De jacht op het mondkapjesgoud van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen om meer zicht te krijgen op het gedrag van de oplichters. Dat genas mij van mijn mededogen. Het boek schetst een snoeihard en ontluisterend portret van Sywert, Camille en Bernd (criminelen verliezen doorgaans hun achternaam in de berichtgeving). Gedreven door hebzucht maken ook zij manipulatief misbruik van een kwetsbare situatie, hier een onoverzichtelijke pandemie. Sywert deed zich voor als de reddende engel van verplegend personeel dat zonder beschermende middelen zat. Intrigerend zijn de korte biografieën van de heren, die veel overeenkomsten vertonen. Het zijn jongens die zich vervelen en niks uitvoeren op school, en dat wordt aangezien voor hoogbegaafd (!). Uit eerdere faillissementen hebben ze geen lessen geleerd. ‘Tweede’ kans? Schei uit, het was al hun zevende of achtste kans. Bovenal: het is nooit genoeg. Zodra de miljoenen binnenstroomden, waren ze in Zwitserland al op jacht naar het volgende goud: sneltesten.

Het witteboordentrio in een statig pand in Driebergen vertoonde, kortom, veel overeenkomsten met het blauweboordentrio op het dak. In een boeiend stuk van hoogleraar criminologie René van Swaaningen in het Tijdschrift voor cultuur en criminaliteit vind ik een verklaring voor mijn eerdere houding: ik ben gevormd door een lange traditie waarin toegeeflijk is gedacht over wittenboordencriminaliteit. Terwijl bij de lagere sociale klasse het criminele gedrag vaak is uitgelegd als het gevolg van deplorabele omstandigheden die tot demoralisering leiden, wordt de term ‘crimineel’ bij de machtige klasse vermeden. In de wetenschap muntte Edward Alsworth Ross echter in 1907 al de term ‘criminaloïde’ om schandalige praktijken te beschrijven waarbij gegoede burgers schermen met filantropie en respectabiliteit om crimineel gedrag te maskeren. Latere studies stellen dat witteboordencriminelen vaker wegkomen met hun gedrag omdat andere machtigen daarvan vaker het slachtoffer zijn, en omdat zij vertrouwen genieten, ‘trusted criminals’ zijn.

De afgelopen jaren kantelt de blik rap. Mogelijk is dat omdat gewone burgers steeds vaker het slachtoffer zijn, alsook omdat er steeds meer populaire boeken (zoals Sywerts miljoenen) over verschijnen. Ook is in 2015 een academisch overzichtswerk verschenen – The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful – met een overzicht van alle ‘powerful crimes’ op een rijtje, van milieucriminaliteit tot investeringsfraude. Van Swaaningen schrijft dat studenten in 2019 in een collegezaal inmiddels even afwijzend reageren op ‘crimes of the powerful’ als op die van de onderklasse.

Hoezeer het culturele denken over witteboordencriminaliteit is veranderd, blijkt ook uit de hoeveelheid kritiek die Sywert en de zijnen hebben gekregen. Of straf volgt, moet nog blijken. Intussen, op IJsland, kwam weer een foto binnen: politieauto’s voor de deur van mijn moeder. Ze konden het trio niet oppakken wegens gebrek aan bewijs. Bij Gullfoss had zich intussen een dubbele regenboog gevormd, de spreekwoordelijke pot met goud onder handbereik. Tip: lees Sywerts miljoenen, huiver. Koester aanhoudende en oplettende omstanders. Verder: hou het dak van kwetsbaren in de gaten.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.