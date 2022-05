Volwassen meisjesmuziek van TikTok-fenomeen Mitski

Het popsucces van Mitski is nauwelijks te verklaren zonder de invloed van TikTok. Tot voor kort was de Amerikaans-Japanse zangeres Mitski Miyawaki een perfect straatwaardige indie-artiest met goudeerlijke songs over relatieproblemen en andere groeipijnen. Ze verscheen op TikTok en toen gebeurde het: vele miljoenen views voor lemma’s als ‘Mitski Songs’ waaronder alleen al 1,3 miljoen voor een fragment uit ‘Your Best American Girl’.

Mitski’s halfvolle zalen met een selectief indiepubliek veranderden spoorslags in uitverkochte concerten voor overwegend meisjes in de gevoelige leeftijdscategorie 14 tot 16. In Paradiso werd Mitski begroet met een gegil van jewelste. Daarna werd het stil, want dit bloedserieuze publiek was wel degelijk gekomen om naar de muziek te luisteren. Wat ze kregen was een fantastische band die Mitski’s update van dansbare en soms bombastische jarentachtig-synthesizerpop tot in de puntjes beheerste.

Aantrekkelijke popmelodieën

Als popveteraan met zes albums op haar naam is Mitski (31) de Billie Eilish-leeftijd (nu 20) ruimschoots ontgroeid. Toch heeft ze een diepe band met haar jonge publiek, dat lering trekt uit wereldwijze teksten als die van ‘Stay Soft’: „You stay soft/ get beaten. Only natural to harden up.” Mitski verpakt die songs in aantrekkelijke popmelodieën, nergens zo toegankelijk als op haar nieuwe album Lauren Hell. De instant-popklassiekers ‘Love Me More’ en ‘The Only Heartbreaker’ werden al fanatiek meegezongen.

Mitski’s hoekige dans had veel gemeen met Japanse tekenfilm-animatie (anime). Onder meer beeldde ze een wajangpop, een karatevechter en een ter aarde stortende zwaan uit. Op blote voeten in een simpel wit jurkje stopte ze een maximum aan expressie in zang en dans. Om de twee nummers liet ze een pauze zodat het publiek energie op kon bouwen voor een nieuw gilsalvo. En dan werd er weer aandachtig geluisterd naar songs als ‘Working For the Knife’, waarbij ze met haar draadloze microfoon een snijbeweging langs haar hals maakte. Onschuldig is het niet, deze volwassen meisjesmuziek. Goed, heel goed is het wel.

Lees ook: De stadionstem met smartelijke ondertoon van Mitski

Pop Mitski. Gehoord: 4/5, Paradiso Amsterdam. Herhaling: 28/6, TivoliVredenburg, Utrecht. Inl: tivolivredenburg.nl ●●●●●