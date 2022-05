Tien aanhoudingen na ongeregeldheden tussen supporters Olympique Marseille en Feyenoord

De Franse politie heeft woensdagavond tien mensen aangehouden vanwege confrontaties tussen supporters van Olympique Marseille en Feyenoord. Dat melden Franse media. Het gaat om zeker vijf supporters van Olympique Marseille en drie Feyenoordsupporters. De twee clubs spelen donderdagavond in de Franse havenstad tegen elkaar in de halve finale van de Conference League.

De supportersgroepen botsten na 18.00 uur meerdere keren met elkaar in de straten van Marseille, waardoor de politie moest ingrijpen. De aangehouden Marseillesupporters zouden wapens en zwaar vuurwerk hebben gedragen, de Feyenoordsupporters werden volgens Franse media aangehouden vanwege „geweld richting autoriteiten”. Daarnaast zou een fotograaf van het Franse persbureau AFP gewond zijn geraakt door een Nederlander, en zijn in de binnenstad meerdere ruiten gebroken en stoelen gestolen. Ook een Feyenoordfan, die werd geraakt door een steen, raakte gewond.

Franse autoriteiten hebben voor donderdag een speciale fanzone ingericht op het Prado-strand buiten het stadscentrum, voor de ruim 2.000 Feyenoordsupporters die naar Marseille zijn afgereisd zonder wedstrijdticket. Zij willen de supportersgroepen zoveel mogelijk scheiden, om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. De autoriteiten nemen deze voorzorgsmaatregel grotendeels omdat er een paar weken geleden, toen Marseille tegen het Griekse PAOK Saloniki speelde, rond de wedstrijd in het stadscentrum ernstige rellen waren tussen beide supportersgroepen.

De Feyenoordsupportersgroep frfc1908 liet woensdag op Instagram weten niet op het strand, maar in de haven van Marseille naar de wedstrijd toe te willen leven. Daarnaast wil de groep vanuit daar een mars naar het stadion houden. Het account spreekt van „supportersonvriendelijke regels” van Franse autoriteiten. „Dus gaan we ook in Marseille gewoon onze eigen gang”, aldus de supportersgroep.