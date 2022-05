Shell boekt forse winst door hoge energieprijzen en handelsactiviteiten

Olie- en gasconcern Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 een nettowinst van 7,1 miljard dollar (omgerekend 6,7 miljard euro) geboekt. Dat maakte de sinds januari volledig Britse multinational donderdagochtend bekend. Shell profiteerde sterk van de hogere olie- en gasprijzen en van succesvolle handelsactiviteiten.

De energieprijzen stegen aan het begin van 2022 al vanwege de aantrekkende economie na twee jaar coronapandemie en vanwege de oorlog in Oekraïne gingen de prijzen verder omhoog. De gemiddelde olieprijs lag meer dan helft hoger dan een jaar eerder. Shell is niet alleen producent van, maar ook handelaar in olie en gas. Daarin deed het goede zaken door de onrust in de markt als gevolg van de oorlog. Kort nadat Shell bekendmaakte uit Rusland te vertrekken, kocht het met enorme korting grote partijen Russische olie.

Miljardenafschrijvingen op Russische activiteiten

In het laatste kwartaal van 2021 boekte Shell 11,5 miljard dollar winst. Door miljardenafschrijvingen op Russische activiteiten (lasten van in totaal bijna 4 miljard dollar) is de netto kwartaalwinst minder hard gestegen ten opzichte van het vorig kwartaal. In 2020 boekte Shell nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar, vanwege de door de coronapandemie ingestorte energieprijzen.

„De oorlog in Oekraïne is in de eerste plaats een menselijke tragedie, maar heeft ook geleid tot een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde energiemarkten en heeft aangetoond dat veilige, betrouwbare en betaalbare energie eenvoudigweg niet vanzelfsprekend is”, aldus Shell-topman Ben van Beurden in een persverklaring.

