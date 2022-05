Op een zonnige woensdagmiddag loop ik met mijn moeder een blokje om met onze hond die grote gelijkenis vertoont met de harige grijs-witte hond van de Belgisch-Nederlandse kinder-tv. Nu benadert een jongen ons met de vraag of hij de hond mag aaien. Mijn moeder, altijd blij met mede-hondenliefhebbers: „Ja natuurlijk, net Samson, hè?” Waarop het jongetje antwoordt: „Ik heb geen Samsung, ik heb een iPhone”.

