Er komt verrassend veel kijken bij het kiezen van een nieuwe kleur lippenstift voor de lente. Want laten we wel wezen: deze tijd schreeuwt, nee krijst om nieuwe lippenstift. Is normaal de behoefte aan verse kleur al groot bij het lengen van de dagen, tel daar twee jaar gedwongen binnen zitten en het uitzinnig mooie weer van de laatste tijd bij op en het ontketende hart wil zelfs metallic fuchsia op de lippen overwegen. Of bruin/paars/zwart, de grunge-lip die volgens Elle dé trend van dit voorjaar is.

Nu heeft het hart gelukkig ook een hoofd – met ogen erin – dus het is goed eerst te bedenken of bijvoorbeeld fuchsia je wel staat. Het is fijn als je er met de lippenstift beter uitziet dan voordat je ’m opdeed. Iedereen die zich wel eens heeft gewaagd aan knalrood of een ‘nude’ weet dat dat niet eenvoudig is. Nude is nude, zou je kunnen denken, maar kies de verkeerde en je lijkt op slag ernstig onwel en je tanden zijn oranje. Heb je de goede, dan straal je een onnadrukkelijk-sophisticated gezondheid uit, met wit gebit.

Het heeft iets te maken met de ‘ondertoon’ van je huid. Die kan, ongeacht de kleur, koel zijn of warm (denk: rozig of gelig), of iets in het midden. En waar een koele huid gezonder en egaler lijkt door lippenstift met een blauwe ondertoon, lijkt een warme huid met diezelfde kleur vlekkerig en vaal. Neem rood: de warme huid moet rood hebben met een beetje oranje erin, terwijl de koele een ‘paarsig’ rood moet hebben – op het oog vaak gewoon felrood.

In heel uitgesproken gevallen is het vermoedelijk eenvoudig vast te stellen welke ondertoon je huid heeft, maar voor de rest van ons is het rommelen. Er wordt vaak gesuggereerd dat je het kunt zien aan de kleur van de aderen in je pols, áls je die kunt zien. Lijken ze blauwpaars, dan zou dat door de koele ondertoon van je huid komen, mochten ze eerder groenig overkomen dan is de ondertoon warm. Zie je beide kleuren, dan heb je een neutrale ondertoon.

Als je er hiermee niet uitkomt is uitproberen de voor de hand liggende oplossing. Oranjerood op de lippen, voor de spiegel, en wat denk je dan: hee, hallo, we hebben er zin in, of: mweh, sla mij maar even over. Herhaal met een wat paarsig rood. Of neem roze: peachy of bubblegum.

Het beste werkt snel wisselen tussen de kleuren, liefst meerdere keren, dan zie je de verschillen duidelijk. Maar lippenstiften in een winkel proberen is rottig. Testers, ieuw, en hoe haal ik het er weer af?

app

Enter de make up-app. Het lijkt een goed idee, filters om make-up uit te proberen zonder te smeren. Maar een paar apps verder, en talloze looks met namen als ‘demure’ en ‘ambitious’, was de constatering dat de meeste vooral bedoeld lijken als selfie-verbeteraar. Wel nuttig is de app voor lippenstift die Chanel vorig jaar midden in de corona-lockdowns introduceerde. Je maakt een foto van een kleur die je mooi lijkt, de app zoekt de Chanel-lippenstift uit die er het meest op lijkt, en vervolgens kan je met behulp van een filter zien hoe die je staat.

Een watermeloenkleurig dekbed leverde bijvoorbeeld als tip de Amoureuse op (eigen lipkleur maar beter, bleek in de filter), maar ook de Zenith – echt meer geschikt voor iemand met aanzienlijk minder jaren op de teller. Een blauwig rood kopje gaf Rouge Carnal (uitgerust hoofd) en de Soft Coral (werd het hele hoofd een beetje roze van). Met deze app is het eenvoudig na te gaan of je meer van het oranjerood of het stevig donkerrood bent. En je kan zonder vlekken en frustratie nagaan of er een versie is van dé lentekleur-volgens-Elle die iets voor je doet. Donkerbruinrood, blijkt. Zelfs de puber, toch wel iets gewend aan filters, was onder de indruk van hoe levensecht het effect is. In de winkel bleek het bovendien ook nog te kloppen – er keek een uitgerust en on trend hoofd terug uit de spiegel.

De app nodigt natuurlijk uit om direct online Chanelproducten te bestellen, maar het gaat meer om de richting waarin je het moet zoeken, ongeacht het merk. Lippenstift kiezen is nu eenmaal een stuk gemakkelijker als je weet wat je wil – en of je roze of geel bent.