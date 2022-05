Hoera, de initiatiefwet Open Overheid (WOO) is deze maand eindelijk van kracht! Precies tien jaar nadat de Raad van State adviseerde om de hele operatie maar af te blazen. Geen duidelijke verbetering, dit plannetje van D66 en GroenLinks. Het was te gecompliceerd, gedetailleerd, te juridisch en echt niet royaler dan die zo heerlijk flexibele Wet Openbaarheid van Bestuur. De Kamer zette door, met uitzondering van CDA, SGP en ChristenUnie die tegenstemden. Na tien jaar debatteren heeft de burger er nu een wapen bij.

In de praktijk was de WOB versleten – de beslistermijnen van departementen zijn nu gemiddeld 23 weken. De wet schrijft een maximum van twee keer vier voor. Met als recente dieptepunt toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). Die stelde in coronatijd de facto de WOB tijdelijk buiten werking. Een wet die het kabinet negeert is pas écht stuk.

Aan het overzicht in (en over) NRC zijn talrijke ontluisterende voorbeelden te ontlenen van tactieken die overheden hanteren om aan de WOB te ontkomen. Van een in principe positief instrument, een basis-ingrediënt in de bestuurscultuur van een democratische rechtsstaat, werd de WOB een bron van frustratie. Gesymboliseerd in stapels vrijwel geheel zwart gelakte documenten, die werden ‘vrijgegeven’ na soms maanden wachten. Tegelijk veranderde de WOB in handen van sommige gefrustreerde burgers tot een wapen om dwangsommen te innen, lokale overheden te pesten en privé conflicten uit te vechten.

Zo bezien is de WOO een kans op een frisse start. Of de nieuwe wet nu beter is of niet. Het geeft Nederland ook de kans om zich internationaal beter als transparant bestuurd land te profileren. Op de Global Right to Information Rating scoort Nederland nu een magere 82 van de 150 punten. Op de internationale monitor voor persvrijheid kukelde Nederland deze week 22 plaatsen achteruit. Behalve de toegenomen onveiligheid voor journalisten, met de moord op Peter R. de Vries als triest bewijs, woog daarin ook de internationaal als zwak beoordeelde openbaarheid van bestuur hier negatief mee.

Alles afwegende ziet de WOO er best goed uit. De maximale afhandeltermijn gaat terug naar vier plus twee weken. Nu is dat acht – en dat blijkt in de praktijk dus theorie. ‘Persoonlijke beleidsopvattingen’, een beruchte weigercategorie, zullen vaker voor openbaarheid in aanmerking worden gebracht. Er komt een verplichting om bepaalde, specifieke overheidsinformatie actief openbaar te maken, ongevraagd dus. Dat zal grote gevolgen hebben voor de ‘informatiehuishouding’ van overheidsorganen, die nu vaak onvoldoende op orde is. En er zal strijd ontstaan over de vraag wélke documenten onder die plicht vallen en welke niet.

Dat geldt eigenlijk voor de WOO als geheel – het slagveld wordt vooral verplaatst. Het kat- en muisspel van censuur, zelfcensuur, het verstoppertje spelen tussen overheid en kiezer zal hierdoor niet veranderen. ‘Persoonlijke’ beleidsopvattingen kunnen ook voorkomen worden, App- of sms-communicatie is te vermijden, de ‘cloud’ is een perfect onderkomen voor anonieme samenwerking. De aantrekkingskracht van de privé-mail zal moeilijk te weerstaan blijven voor wie in politieke schijnwerpers moet werken. Net als de vertrouwde post-its. Dus veel zal er ook niet veranderen. Openbaarheid is ook vertrouwen, in goed overheidsbestuur, in eerlijke journalistiek en verantwoordelijke politiek. Dat is niet bij wet af te kondigen. Maar vooralsnog is het hoera voor de WOO, onder voorbehoud. Op papier is het geregeld.