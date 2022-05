NYT: Terrein Azovstal-fabriek ‘intens’ gebombardeerd

Het terrein van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marieopol is woensdag ‘intens’ gebombardeerd, meldt The New York Times op basis van satellietbeelden. Op de beelden zijn zwartgeblakerde gebouwen te zien.

Ook op een video die de BBC heeft geplaatst zijn zware ontpoffingen te zien en rookwolken boven het complex, waar Oekraïense strijders zich nog altijd verzetten tegen de Russische inname van de stad. De Britse omroep heeft de beelden niet onafhankelijk kunnen verifiëren, maar gaat ervan uit dat de video woensdag is opgenomen.