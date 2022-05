Loekasjenko: niet verwacht dat ‘operatie’ zo lang zou duren

De president van Wit-Rusland Aleksandr Loekasjenko had niet verwacht dat de „operatie” van Rusland in Oekraïne „zo lang zou duren”. Dat heeft hij donderdag gezegd in een anderhalf uur durend interview met persbureau AP, waarin de bondgenoot van Poetin net als tijdens eerdere publieke optredens niet over een oorlog sprak. Loekasjenko zei het daarnaast „onacceptabel” te vinden als Rusland nucleaire wapens zou gebruiken.

De president van Wit-Rusland heeft de Russische invasie van Oekraïne tot nu toe altijd gesteund. Daarnaast vallen Russische militairen Oekraïne vanuit Wit-Rusland binnen en worden Russische raketten gelanceerd vanaf Wit-Russisch grondgebied. In het zeldzame AP-interview zegt hij dat Wit-Rusland voor vrede staat en „categorisch geen enkele oorlog” accepteert. „We hebben er alles aan gedaan, en doen er nu alles aan zodat er geen oorlog komt”, aldus Loekasjenko.

De president verdedigde de Russische ‘operatie’ wel, die volgens hem deels is ontstaan doordat Oekraïne Rusland „provoceerde”. Anderzijds zegt Loekasjenko dat hij niet „genoeg ondergedompeld” is in het conflict om te zeggen of de operatie volgens plan verloopt. Wel vertelde hij blij te zijn dat de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne - naar eigen zeggen dankzij hem - zijn begonnen.

