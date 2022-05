Leren balanceren tussen natte en droge tijden is kwestie van bewustwording

Het is weer droog. Na drie droge zomers in 2018, 2019 en 2020 had het vorig jaar eindelijk fors voldoende geregend. De gewassen op het boerenland konden vorige zomer weer in alle hevigheid groeien en tuinen konden zonder sproeischaamte weer nat worden gehouden – als dat al nodig was. En misschien nog belangrijker: door overvloedige regenval was ook het peil van het tot bedenkelijk niveau gedaalde grondwater weer hersteld. Zodat het nieuwe groeiseizoen niet al bij het begin op achterstand stond.

Dit voorjaar is alles weer anders. Na een erg natte maand februari heeft het in maart en april nauwelijks geregend. Vooral maart was extreem droog en zonnig en in Zeeland, Brabant en Limburg klagen de boeren al weer dat hun oogsten deels dreigen te mislukken, want juist nu zouden de gewassen moeten kiemen.

Verboden te bewateren

Er wordt in grote delen van het land flink gesproeid. De eerste waterschappen hebben al verboden uitgevaardigd; het was vanaf april in het grootste deel van Brabant al niet meer toegestaan het land te beregenen met grondwater, en sinds deze week mag er in delen van West-Brabant ook geen water meer worden gehaald uit watergangen, sloten en beken.

De cijfers spreken boekdelen; het zogenoemde neerslagtekort, het verschil tussen verdamping en neerslag, bedraagt bijna 70 millimeter en dat is zowat even veel als in 1976, het droogste jaar ooit gemeten. En de komende twee weken komt er vermoedelijk geen regen van enige betekenis bij, zeggen de experts van het KNMI.

Alle reden voor bezorgdheid dus, al is het groeiseizoen nog jong. Ook het jaar 2011 leek hard op weg uit te groeien tot de droogste zomer ooit, toen het vanaf juni de hele zomer toch behoorlijk begon te regenen en de droogte werd verdreven. En nog een troost: er stroomt voorlopig nog voldoende water uit de grote rivieren Rijn en Maas het land binnen.

Lees ook: Is Nederland de droogtecrisis nu te boven?

Nationale regenton

Wat je tegen de droogte kunt uitrichten, hangt af van waar je woont. De effecten van de droogte doen zich doorgaans het eerst gelden in hoger gelegen delen van Nederland, met name het oosten en zuiden.

In het westen van het land is het relatief eenvoudig om in tijden van droogte water van elders binnen te halen. Zo verhoogt Rijkswaterstaat sinds een paar jaar het peil van het IJsselmeer, die ook wel de nationale regenton wordt genoemd, in de zomermaanden als dat nodig is. Daardoor is meer zoet water beschikbaar dan in de wintermaanden.

Maar op hogere zandgronden in het zuiden en oosten van het land stroomt het water gemakkelijk weg en valt het deels door het hoogteverschil lastig terug te pompen. Ook hier wordt weliswaar zo veel mogelijk water van elders aangevoerd. Zo werd deze week een extra inlaat geopend bij Moerdijk, waarmee extra water uit het Hollandsch Diep naar rivieren en sloten kan worden gestuurd.

Voor grote delen van boerenland en natuur elders is dat echter niet voldoende. En dus zijn de waterschappen daar sinds enkele jaren druk in de weer om boeren, burgers en buitenlui ertoe te bewegen niet alleen zuinig te zijn met water, maar vooral het water dat in Nederland gemiddeld genomen nog altijd in ruime hoeveelheden valt, zo veel mogelijk te bewaren voor drogere perioden zoals de huidige.

Niet betegelen

Vooral boeren en andere eigenaren van grote terreinen moeten overtollig water in de winter niet te snel willen afvoeren naar zee, iets waar Nederland de afgelopen decennia zo goed in is geworden, maar het willen vasthouden. Door het water rustig in de grond te laten zijgen en niet te laten wegstromen in de sloten. Door stuwen dicht te zetten. En door tuinen niet te betegelen en veel regentonnen te plaatsen. Waarbij je natuurlijk óók af en toe rekening moet houden met de kans dat bij veel regen er ineens ook weer te veel water kan zijn.

Balanceren tussen natte en droge tijden, dat is de kwestie, en hoe je de Nederlanders zo ver krijgt, is volgens de waterschappen vooral een kwestie van bewustwording: mensen moeten beseffen dat ze, liefst zonder dat het hun wordt opgelegd door een overheid, water niet voor lief moet nemen.