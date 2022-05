KLM lost deel coronaschuld af na kleine winst eerste kwartaal

KLM lost 311 miljoen euro af van de staatssteun sinds de coronapandemie. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij donderdag. In totaal leende KLM 3,4 miljard euro om de coronapandemie door te komen. Omdat de vliegmaatschappij van deze lening slechts een bedrag van 942 miljoen euro daadwerkelijk heeft gebruikt, blijft er na de recente aflossing een schuld van 631 miljoen euro over.

De omzet van de luchtvaartmaatschappij is in het eerste kwartaal van dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, waardoor KLM een deel van de schuld kon aflossen. De omzet in het eerste kwartaal vorig jaar bedroeg 930 miljoen euro. Nu is die 1.903 miljoen euro. Als het herstel doorzet, zegt KLM van plan te zijn de lening dit jaar verder af te lossen.

De afgelopen tijd is er meer gereisd doordat veel landen hun inreisregels hebben versoepeld. In totaal reisden het afgelopen kwartaal bijna vijf miljoen passagiers met KLM. In het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er bijna anderhalf miljoen. De vliegmaatschappij zegt dat de aantallen reizigers blijven stijgen ondanks het sluiten van het Russisch luchtruim, waardoor diverse vluchten moeten omvliegen.

KLM zegt het in het eerste kwartaal dit jaar al moeilijk te hebben gehad door personeelstekorten. Dit heeft tot dusver niet tot grote verstoringen geleid, aldus de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen weken zijn voor KLM „heel moeilijk” geweest door de verdere stijging van het aantal reizigers en de capaciteitstekorten op luchthaven Schiphol.

