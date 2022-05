Kan ik mijn vriend vragen zijn moedervlek weg te laten halen?

Mijn vriend heeft, ergens halverwege zijn rug, een moedervlek zitten. Geen bescheiden moedervlekje, maar een vrij dikke, hobbelige massa, waar haren uitsteken. Elke keer als ik het zie, of met mijn hand langs deze plek kom, denk ik: waarom laat je dit niet weghalen? Hij is van mening dat hij de vlek moet koesteren, omdat het iets is dat hij bij zijn geboorte heeft gekregen. Kan ik hem overhalen toch naar de dokter te gaan, om ernaar te laten kijken en het weg te laten halen? Zo niet puur voor het uiterlijk, dan toch in elk geval ook voor zijn gezondheid? Vrouw, 32 (Naam bekend bij de redactie)





U kunt hem zeker vragen om er eens door de dokter naar te laten kijken, omdat er wellicht een gevaar schuilt in die woekering. Maar vragen om de plek sowieso weg te laten halen gaat wel ver zolang de moedervlekbezitter zelf de wens voelt om de moedervlek te koesteren. Gezondheid is een sterk argument, maar het is ook een argument dat gemakkelijk misbruikt kan worden. Misschien gaat het u niet uitsluitend om gezondheid en voelt u een lichte afkeer van die plek. Dat is geen medisch probleem, maar een probleem tussen u beiden.

Marjoleine de Vos (65)





Een grote moedervlek die van kleur of vorm verandert is iets om even naar te laten kijken. Maar kunt u zich erbij neerleggen als de arts zegt: hoeft nu niet weg, gewoon in de gaten houden? Kijk eerst eerlijk naar uw motieven: maakt u zich oprecht zorgen over de gezondheid van uw vriend of speelt er iets anders? Roept de moedervlek weerzin op? Maakt die uw vriend minder aantrekkelijk? Misschien staat uw ergernis voor grotere kwesties. Begeerte maakt dat je je geliefde wel zou kunnen opvreten. Maar bij de eerste barstjes in een relatie komen ook de irritaties: waarom loopt-ie drie dagen in dezelfde trui, eet hij zo luidruchtig, doet hij niets aan die moedervlek? Probeer erachter te komen: waarom vind ik zo belangrijk dat hij die moedervlek laat weghalen? Praat daarover en vraag uw vriend dan pas wat hem weerhoudt. Of praat er niet over, maar hou dan ook op over die moedervlek.

Martine Kamsma (48)





Ik weet niet of de ‘vrij dikke hobbelige massa’ van een moedervlek ongezond is, maar dat het esthetisch geen fijn gezicht is, kan ik me ergens wel voorstellen. Ik moet denken aan voormalige sterspeler Ronaldinho, die lange tijd met een scheef gebit bleef voetballen terwijl hij zo’n esthetische ingreep aan zijn tanden gemakkelijk kon betalen.

Het grote verschil met de vriend is natuurlijk dat de moedervlek voor buitenstaanders niet te zien is. En hij ziet het zelf waarschijnlijk ook niet (hoe vaak kijkt men naar de eigen rug?). Als we ervan uit gaan dat de moedervlek geen gezondheidsrisico vormt, zal de enige reden hem weg te laten halen zijn jou een plezier te doen. Mag je dat van hem verwachten, puur voor de liefde? In principe mag dat. Maar alleen in principe.

Lotfi El Hamidi (35)

