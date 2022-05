Is Patriarch Kirill van Moskou een instrument van Poetin – of zijn souffleur?

Voor Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland heeft zonde een duidelijk gezicht: gay parades, de viering van lhbti-vrijheid. In zijn preek in de Christus Verlosser Kathedraal in Moskou op 6 maart (Vergevingszondag in de Oosters-Orthodoxe agenda) kwam de religieuze leider snel ter zake. Hij wilde iets kwijt over de Donbas, de regio in Oost-Oekraïne.

Al acht jaar worden de inwoners van de Donbas belaagd, zei Kirill. Dat is omdat zij de „zogenaamde waarden” van „degenen die wereldheerschappij claimen” afwijzen. Er is een „heel eenvoudige en tegelijk vreselijke” test om te kijken of een regering trouw is aan de wereld van overdadige consumptie en zogenaamde vrijheid, ofwel het Westen. De gay parade. Het Westen probeert dit openlijke vertoon van homotrots op te dringen aan andere landen. De inwoners van de Donbas verzetten zich daartegen en verdienen steun. De Russische invasie is in feite een heilige oorlog tegen de verspreiding van westerse verdorvenheid.

De hoogste geestelijke van de Russisch-Orthodoxe kerk is een van de 58 individuen op de sanctielijst die de Europese Commissie deze week heeft voorgesteld aan de lidstaten, als onderdeel van het zesde sanctiepakket tegen Rusland. De kerkleider staat tussen tientallen militairen die een actieve rol hebben gespeeld bij het bloedbad van Boetsja en de belegering van Marioepol. Als de lidstaten instemmen kan Kirill niet meer naar of via de EU reizen en worden zijn tegoeden in de EU bevroren. Praktisch gezien zal dat hem nauwelijks raken – hij reist weinig – maar de symbolische betekenis van de maatregel is groot.

Echo of bron

Patriarch Kirill (75) is een trouwe bondgenoot van president Poetin. Hun onderlinge machtsverhouding – en daarmee de relatie tussen kerk en staat in Rusland – is voor meerdere uitleg vatbaar. Waar de ene waarnemer Kirill beschouwt als instrument van Poetin, ziet de ander hem juist als souffleur die Poetin ideeën aanreikt. Echo of bron, zeker is dat Kirill zorgt voor de religieuze legitimatie van Poetins (geo)politieke ambities. De twee mannen, allebei geboren en opgegroeid in Sint-Petersburg, delen hetzelfde gedachtengoed. Hun wereldbeeld is een mix van nationalisme, hang naar het verleden en afkeer van westerse waarden.

Bij dat laatste keren beide mannen zich met name tegen zaken als homohuwelijk en „zogenaamde gendervrijheden” (aldus Poetin). De vrije omgang en fluïditeit rond seksualiteit in de VS en veel Europese landen is hun een gruwel. Het past in hun overkoepelende overtuiging dat er een ideologische strijd gaande is tussen Oost en West, tussen Goed en Kwaad.

Aan Kirill kleeft het sterke gerucht dat hij actief is geweest als officier van de geheime dienst KGB

Ook de oorlog in Oekraïne komt in de kerk naast het Kremlin geregeld aan de orde. Terwijl andere leiders in de orthodoxe kerk – vooral buiten Rusland – oproepen tot vrede, spreekt Kirill zijn steun uit aan Poetin en diens ‘speciale militaire operatie’. Net als Poetin gelooft Kirill in Russkiy mir (Russische wereld), een idee dat teruggrijpt op Kiev in de tiende eeuw en veronderstelt dat Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland één Slavische beschaving vormen. Oekraïne heeft in dat concept geen bestaansrecht als zelfstandige natie. In Russkiy mir is Moskou het politieke en Kiev het spirituele centrum.

Religieus tv-programma

De ‘radicalisering’ van Kirill begon pas tien jaar geleden. Geboren als Vladimir Michajlovitsj Goendjajov in 1946, volgde hij het voorbeeld van zijn vader en grootvader, allebei priester. Na het seminarie en een theologische studie rees zijn ster binnen de kerk. In 1984 werd hij aartsbisschop, vanaf 1994 had hij een wekelijks religieus programma op de staatstelevisie. Na het overlijden van Aleksi II werd hij begin 2009 patriarch en daarmee geestelijk leider van 100 miljoen gelovigen.

Aanvankelijk leek Kirill de nauwe band tussen kerk en staat onder zijn voorganger losser te willen maken, met een onafhankelijker positie voor de kerk. Hij leek een relatief open bestuurder. Bij zijn aantreden schreef het Amerikaanse blad Forbes nog: „Hij wordt alom beschouwd als intelligent, ‘westers georiënteerd’ en charmant.”

Vanaf 2012, bij de terugkeer van Poetin als president na diens eenmalige termijn als premier, schaarde Kirill zich echter volledig aan Poetins zijde. Hij noemde Poetins beginjaren, toen hij de economische en politieke chaos van de jaren negentig bedwong, een „wonder van God”.

‘Charmant’ zullen weinigen Kirill nog noemen. Aan hem kleeft het sterke gerucht, gebaseerd op Sovjet-archieven, dat hij actief is geweest als officier van de geheime dienst KGB. Zijn rijkdom komt zijn reputatie evenmin ten goede. In 2012 was er een schandaal rond een Brequet-horloge van 28.000 euro aan Kirills pols dat onhandig van de foto werd weggeretoucheerd. In 2020 onthulde onderzoekssite Proekt dat Kirill en twee familieleden voor 2,7 miljoen euro aan vastgoed bezitten. Zijn persoonlijke vermogen werd in 2006 door Forbes op 3,7 miljard euro geschat.

Ondertussen raakt Kirill door zijn steun aan Poetin geïsoleerd binnen de internationale kerk. Een petitie van de Oekraïense priester Andriy Pintsjoek met een oproep Kirill voor een kerkelijk tribunaal te brengen, is door honderden priesters ondertekend. Bartolomeus I, oecumenisch patriarch van Constantinopel en ‘leider’ van alle orthodoxe christenen, veroordeelde de invasie op de eerste dag. De Amsterdamse kerk brak met de leiding in Moskou. Ook de collega van een andere kerk liet van zich horen. Paus Franciscus vertelde deze week in de Italiaanse krant Corriere della Sera over een Zoomgesprek dat hij half maart met Kirill had. Kirill las vanaf een kaart de rechtvaardigingen voor de oorlog voor. De paus: „De patriarch kan niet Poetins misdienaar worden.”

Oosters-Orthodoxe kerk Bij het grote schisma van 1054 viel het christendom in het Romeinse Rijk uiteen in een westers (Rooms-Katholiek) en een oosters (Oosters-Orthodox) deel. Naar aantal gelovigen is Oosters-Orthodox de derde stroming binnen het Christendom, na Rooms-Katholiek en Protestants, met naar schatting 260 miljoen gelovigen. De Oosters-Orthodoxe kerk telt vijftien ‘autocefale’ (zelfstandige) kerken, geleid door een patriarch, metropoliet of aartsbisschop. De oecumenisch patriarch van Contantinopel (Istanbul) in Turkije is de niet-officiële leider van de mondiale kerkgemeenschap. Oekraïne kent twee orthodoxe kerken. Oekraïens-Orthodox, Moskou-patriarchaat heeft een semi-autonome status sinds 1990, maar valt onder Moskou. Metropoliet Onoefri noemde de Russische invasie „een herhaling van de zonde van Kain, die zijn broer doodde uit afgunst”. De Orthodoxe Kerk van Oekraïne bestaat sinds eind 2018 en staat helemaal los van Moskou. Metropoliet Epiphanius I vergeleek Poetin met Hitler en de Antichrist.