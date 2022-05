Illegale houtkap voedt een van Afrika’s oudste opstanden

Hobbelend over het onverharde pad, zijn geweer losjes op schoot, tuurt Amadou Jatta ontspannen naar het bos dat hem omsluit. Al een paar uur slingert het konvooi van de Quick Reaction Force van het Gambiaanse leger door het dorre schemerland tussen Gambia en Casamance, Senegals meest zuidelijke regio. De zon brandt, de stalen bankjes achterop de jeep verzachten geen enkele kuil. Maar Jatta’s humeur is opperbest.

Dit was zijn laatste patrouille, zegt de 35-jarige soldaat, zijn lach zo breed dat de band van zijn helm nog strakker onder zijn kin spant. Hij mag eindelijk weer naar huis.

Jatta had hier eigenlijk niet moeten zijn. Na ruim dertien jaar in het leger zat zijn diensttijd er in 2020 op. Dacht hij. Maar eind januari werd de soldaat plots opgeroepen zijn uniform weer aan te trekken. Het leger had versterking aan de grens nodig - en wel meteen.

Aan een overkant die niemand precies door de bomen en het helmgras kan aanwijzen, is één van de oudste conflicten op het Afrikaanse continent opnieuw opgelaaid. Een guerrillaoorlog die begon met de drang naar zelfstandigheid van een regio die zich in alles anders voelt dan de rest van Senegal, mondde begin jaren tachtig uit in een rebellie waarin ook Gambia, het kleine landje dat Casamance als een tong van de rest van het land scheidt, wordt meegesleurd.

Ruim 1.500 Senegalezen zijn de afgelopen weken de grens met Gambia over gevlucht na confrontaties tussen het Senegalese leger en separatistische rebellen van de Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Maar ook aan de Gambiaanse zijde zijn enkele duizenden dorpelingen ontheemd geraakt, genoodzaakt hun huis, vee en velden achter te laten nadat artillerie van het Senegalese leger gaten in hun muren en grond sloeg.

Inmiddels lijkt het aan de Gambiaanse zijde weer rustig; de eerste dorpelingen zijn teruggekeerd, aangemoedigd door het leger. Maar de angst is niet weg. „We zijn gewend aan het geluid van gevechten in Casamance”, zegt Lamin Bojang (29), die in een gebloemd shirt en gescheurde jeans voor de poort van zijn huis staat. Vanaf hier kan de elektricien een steen de grens over werpen. Nog nooit, zegt hij, regenden de kogels ook bij hen neer.

De aanvankelijk dagelijkse patrouilles door de Gambiaanse grensdorpen zijn teruggeschroefd tot twee of drie per week, nu het weer wat rustiger is in het gebied. Foto Guy Peterson

Handel in rozenhout

De laatste jaren was het juist stil geweest. De overgebleven rebellen, verstopt in kampen langs de poreuze en dichtbegroeide grenzen met Gambia en Guinee Bissau, namen zelfs deel aan onderhandelingen om de wapens neer te leggen. Op 24 januari kwam daar een abrupt einde aan toen ze bij een confrontatie vier Senegalese soldaten doodden en zeven anderen gijzelden. Na drie weken kwamen zij vrij, hun wapens hielden de rebellen bij zich.

Dat incident had weinig te maken met de oorspronkelijke strijd die de rebellen voerden, maar alles met wat de beweging is geworden: de spil in de even lucratieve als illegale handel in rozenhout, gekapt in de bossen die hen beschutting bieden. De miljoenenhandel is de levenslijn van hun opstand. Dagelijks worden volgeladen vrachtwagens de grens met Gambia over gesmokkeld, van waaruit het hout op de boot richting China gaat, waar het in luxe meubels wordt verwerkt.

Die bewuste dag in januari zaten Senegalese soldaten, in Gambia aanwezig als onderdeel van een regionale missie, achter zo’n vrachtwagen aan toen ze in rebellengebied terechtkwamen. Het Senegalese leger antwoordde enkele weken later met een grootschalige militaire operatie die de opstand permanent de kop in moet drukken. „Deze criminele bendes zullen worden opgejaagd tot hun laatste schuilplaats, op het nationale grondgebied en overal elders.”

Het incident zet een pijnlijke schijnwerper op de relatie tussen Senegal en Gambia, die sinds het vertrek van de Gambiaanse dictator Yayah Jammeh in 2017 juist verbeterde. Jammeh, die van 1996 tot 2017 met brute hand regeerde, zou niet alleen oogluikend hebben toegestaan dat de rebellen Gambia’s bossen als schuilplaats gebruikten, zelf verdiende de president ook miljoenen dollars door zich in de export van bedreigd rozenhout te mengen.

Zijn opvolger Adama Barrow beloofde een einde te maken aan de smokkelpraktijken. Maar onderzoeken van milieuorganisaties en journalisten toonden keer op keer aan dat de handel allerminst is gestopt. Recent nog zette het Gambiaanse onderzoeksplatform Malagen gedetailleerd uiteen hoe lokale zakenlui met vervalste documenten, politieke connecties en smeergeld moeiteloos het „louter op papier bestaande” exportverbod vermijden.

Aan de grens is wel iets veranderd: óók aan Gambiaanse zijde zijn nu Senegalese troepen aanwezig. Officieel als onderdeel van een regionale missie die in 2017 hielp Jammeh te verjagen en daarna bleef om ‘de democratie te herstellen’. Maar veel Gambianen zien hun aanwezigheid anders. „De Senegalezen zijn hier voor Senegal”, echoot onderzoeker Sait Matty Jaw een veelgehoord sentiment. „Het ging hen altijd al om de houtsmokkel.”

Jaw, van het Center for Research and Policy Development in de Gambiaanse hoofdstad Banjul, ziet zijn punt bewezen in de confrontatie eind januari. De soldaten die onder vuur kwamen, hoorden bij de regionale missie en waren vanuit Gambia Casamance binnen gereden. Het Senegalese leger schreef naderhand in een persbericht dat de soldaten onder vuur waren gekomen bij „een operatie tegen de criminele exploitatie van hout in de grenszone”.

„Barrow profiteert van de Senegalese aanwezigheid, hij denkt dat zijn positie daarmee beschermd is. Maar het is een falen dat we Gambia’s grondgebied laten gebruiken voor een conflict dat niet het onze is”, zegt onderzoeker Jaw, die onlangs het grensgebied bezocht. „De mensen die daar wonen, betalen de prijs. Zij zitten gevangen tussen de rebellen en de soldaten.”

Mariatou Badjie bereidt een maaltijd in het grensdorpje Karinorr. Foto Guy Peterson

Geen eten

Even valt in het dorpje Upart het leven stil. Een potje tikkertje komt tot stilstand, gesprekken verstommen. Alle ogen zijn gericht op het konvooi dat komt aanrijden, een Gambiaanse vlag wapperend voorop. Geamuseerd kijkt Aisatou Kamarra, 57, vanaf haar veranda naar het tafereel dat zich ontvouwt. De soldaten die van hun jeep af springen en zich over het dorpje verspreiden. Dan de bus met lokale en enkele internationale journalisten die opengaat.

Het Gambiaanse leger wil de internationale pers graag laten zien dat de situatie weer onder controle is, dat het leven terugkeert in de grensdorpen die leegliepen toen de militaire operatie in Casamance begon. Maar voor Kamarra, zo petite dat haar oranje T-shirt over haar knieën hangt, is ‘normaal’ nog ver weg. Ze schuift een doek opzij die als deur dienst doet om een kamer te tonen waarin de vloer bezaaid is met matrassen. Op één ligt een man opgekruld te slapen.

Haar huishouden is in drie weken met 26 man uitgebreid, vertelt Kamarra. Met mensen als Mariam, die met haar moeder en dochtertje uit Casamance vluchtte toen „een bom in hun dorp viel”. Nu staart ze naast Kamarra wezenloos voor zich uit. „We zijn zo moe”, zegt de gastvrouw. Een week eerder werden twee gifgroene UNHCR-tenten en wat extra matrassen in Upart afgeleverd. Maar geen voedsel, zucht Kamarra. „Mensen moeten ook eten.”

En door gaat het konvooi.

De patrouilles die tijdens de piek van de beschietingen dagelijks plaatsvonden, zijn teruggeschroefd naar twee, drie per week. „De situatie is kalm nu, maar onvoorspelbaar”, zegt Omar Bojang (42), de boomlange luitenant-kolonel die met een ‘verse’ eenheid de speciaal ingezette soldaten komt aflossen. Op rebellen zijn ze niet gestuit. Het is ook niet zo dat ze bewapend in uniform de grens over komen, zegt Bojang. „Ze vallen niet op tussen de gewone burgers.”

Dát is ook wat deze kwestie zo lastig maakt, zegt de officier, die zelf uit de grensregio komt. Senegal doet alsof er een harde grens tussen beide landen is, maar zo is de werkelijkheid niet. „Boeren hier hebben grond in Casamance, boeren uit Casamance hebben grond hier. Onze levens zijn met elkaar verweven, we zijn familie. De Senegalese autoriteiten zouden dat moeten begrijpen. De lijnen zijn niet zo zwart-wit en Gambia is een soevereine staat.”