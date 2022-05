Hogere winst BAM door schikking Zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een flink hoger bruto bedrijfsresultaat behaald dan een jaar eerder. Dit kwam mede door een meevaller in een van zijn grootste hoofdpijndossiers: de Zeesluis IJmuiden.

Waar BAM een jaar terug nog een operationele kwartaalwinst boekte van 53,3 miljoen euro, bedroeg die het voorbije kwartaal bijna het dubbele: 97,3 miljoen euro. Dat heeft ’s lands grootste bouwbedrijf (17.000 werknemers) donderdag bekendgemaakt.

Van dat hogere resultaat komt 16 miljoen euro uit de schikking in het Zeesluis-project. Bouwers BAM en VolkerWessels twistten lang met opdrachtgever Rijkswaterstaat over forse kostenoverschrijdingen bij de bouw van deze grootste zeesluis ter wereld. In maart bepaalde een geschillencommissie dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog eens 60 miljoen euro moest betalen aan de bouwers. BAM heeft na deze „finale schikking” het dossier gesloten.

Kleiner in België

De opbrengsten van BAM kwamen vorig kwartaal uit op 1,55 miljard euro, een daling met 6 procent, mede door afstoten van buitenlandse activiteiten. Het bedrijf uit Bunnik besloot vorig jaar zich te gaan concentreren op Nederland, Ierland en het VK, om zo winstgevender te worden. In de eerste maanden van dit jaar stootte het daarom de Waalse werkmaatschappij BAM Galère af, en zette het stappen om het eveneens Belgische BAM Contractors te verkopen. Vorig jaar trok BAM zich al grotendeels terug uit Duitsland. Ook kiest het concern ervoor niet langer in te tekenen op miljardenprojecten, maar zich liever te richten op kleinere werken en woningbouw. In de eerste drie maanden van 2022 verkocht BAM 580 woningen.

Bestuursvoorzitter Ruud Joosten stelde donderdag de winstverwachting voor dit jaar naar boven bij. In 2021 haalde BAM een operationele winstmarge van 3,8 procent.