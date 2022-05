Hogere kosten tasten inkomen boer niet aan

Medestanders van de Nederlandse boer waarschuwden afgelopen tijd voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de landbouw in Nederland. Zoals BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas, die alarm sloeg over mogelijke voedselschaarste. En boerenorganisatie LTO riep op om boeren niet alleen te laten opdraaien voor de gestegen prijs van veevoer, gas en kunstmest sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Nieuw onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) nuanceert deze zorgen. De oorlog zou vooralsnog geen grote problemen voor de Nederlandse landbouw -veroorzaken. In een deze week verschenen rapport onderzocht de WUR de gevolgen van de hogere kosten voor Nederlandse boeren. De prijzen van belangrijke kostenposten voor de agro-sector stegen al in 2021, maar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de sanctiemaatregelen tegen Rusland zijn de prijzen nog veel verder omhooggegaan. Zo zijn de voerprijzen in maart 2022 ten opzichte van de gemiddelde prijs een jaar eerder met 20 procent gestegen. De meststofprijzen liggen 130 procent hoger, de loonwerkkosten 5 procent en de elektriciteits- en aardgasprijzen 60 procent, blijkt uit het rapport.

Toch leiden die hogere kosten „niet per definitie tot grote problemen voor alle individuele bedrijven”, concluderen de onderzoekers. Dat komt doordat hogere opbrengsten de -kostenstijging in evenwicht houden: in de akkerbouw, varkenshouderij, pluimveehouderij en melkveehouderij zijn de opbrengsten voor de boeren gestegen.

Wel zijn de verschillen per landbouwsector groot, benadrukt landbouweconoom Petra Berkhout, die meeschreef aan het rapport. In de akkerbouw en de pluimveehouderij zijn de hogere opbrengsten ruim voldoende om de kosten te compenseren. De gestegen melkprijs, die nu zo’n 20 procent hoger ligt dan in 2020, kan de kostenstijging in de melkveehouderij ook compenseren, mits de prijs dit jaar op niveau blijft.

In de varkenshouderij is dat lastiger: ook hier zijn de prijzen die boeren ontvangen hoger dan een jaar eerder, maar dat is onvoldoende om van eerdere verliezen te herstellen. Al in 2021 had deze sector het moeilijk, onder andere vanwege de varkenspest en een lage prijs voor varkensvlees.

In de glastuinbouw dalen de inkomsten juist sinds het uitbreken van de oorlog, terwijl de sector kampt met hoge energieprijzen. Hier zal wel een grote inkomensdaling plaatsvinden, verwachten de onderzoekers.

„Het is belangrijk om te benadrukken dat het hier om een momentopname gaat”, zegt Berkhout. Voedseltekorten voorziet de onderzoeker niet. „Maar betaalbaarheid is een groot knelpunt, ook in Nederland. Mensen met een kleine beurs worden, bovenop de gestegen energieprijzen, ook geconfronteerd met hoge voedselprijzen.”