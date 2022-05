Hof: NCTV moet beschuldiging over islamitische actiegroep alsnog rectificeren

De NCTV moet beschuldigingen over de islamitische actiegroep Muslim Rights Watch Nederland alsnog rectificeren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag besloten. Eind 2020 besloot de rechtbank van Den Haag dat de NCTV geen rectificatie door hoefde te voeren, maar de actiegroep heeft in hoger beroep alsnog gelijk gekregen. Volgens de hogere rechter geeft een rapport een „ongunstige indruk” van de stichting die „geen steun vinden in de feiten”.

De actiegroep ging in hoger beroep omdat het vond onterecht als een bedreiging te worden gezien in het NCTV-rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Met dat rapport waarschuwt de NCTV drie keer per jaar voor ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. In een versie uit 2020 staat dat Muslim Rights Watch „antidemocratisch gedachtengoed” verspreidt en deel uitmaakt van „het organisatorische web van politiek-salafistische aanjagers”. Muslim Rights Watch stelde ten onrechte te worden „gecriminaliseerd”.

De rechtbank van Den Haag stelde eerder dat de NCTV-rapportage onder artikel 71 van de grondwet valt omdat het een document is waarmee de minister de Tweede Kamer informeert. In dat artikel staat dat deelnemers aan het parlementaire debat zich vrij moeten kunnen uiten, zonder bang te hoeven zijn zich voor een rechter te moeten verantwoorden.

Kick Out Zwarte Piet

Muslim Rights Watch Nederland laat in een reactie weten „trots” te zijn dat het de rechtszaak heeft gewonnen. „Onze naam is hiermee gezuiverd”, aldus de stichting. „De volgende stap zal zijn de schade op de NCTV te verhalen.”

Het is niet de eerste keer dat de NCTV in de problemen komt doordat die in zijn publicatie actiegroepen associeert met terrorisme. In 2017 vermeldde het Kick Out Zwarte Piet in het dreigingsbeeld onder het kopje ‘extremisme’. Na een klacht publiceerde de NCTV in 2019 een brief waarin het benadrukte dat KOZP een ‘gewone’ actiegroep is die binnen de grenzen van de wet opereert.