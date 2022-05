Niemand wist waar hij ineens vandaan kwam: een stevige, ijskoude wind die het zonnige Marseille in één klap veranderde in een grijze spookstad. Ik trok me terug onder de dekens op het bed in mijn zolderkamertje. Met uitzicht op de klotsende zee en de klokkentoren van de kathedraal werkte ik door aan een filmscript over het leven van Anton de Kom, één van de schrijvers die mijn leven veranderde.

In 1934 was zijn boek gepubliceerd, Wij slaven van Suriname, waarin hij de geschiedenis van Suriname beschreef vanuit het perspectief van mensen als mijn Surinaamse voorouders. Het had toen weinig gedaan in Nederland. Slechts een paar kranten hadden erover geschreven en het grote Nederlandse publiek begreep niet wat deze geschiedenis met hen te maken had. Tijdens zijn korte leven werd Anton gevangengezet, uit Suriname verbannen en jarenlang getreiterd door de Nederlandse overheid. Toch was hij in het verzet gegaan toen in Nederland de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het had hem zijn leven gekost. Er was veel in Antons verhaal om verdrietig van te worden, maar van Anton zelf werd ik vrolijk. Hij schreef niet alleen, hij danste, beter dan Fred Astaire, volgens mensen die hem kenden. Hij kleedde zich als een koning en hij was altijd blijven geloven dat de geschiedenis van zijn voorouders het verdiende om te worden gehoord.

Op de derde dag besloot ik toch maar eens een blokje om te lopen, aangekleed in mijn mooiste pak, uit naam van Anton. De koude wind suisde dreigend door de smalle straatjes, nergens waren mensen. En dus schrok ik toen ik mijn naam hoorde. Ik draaide me om en tot mijn verbazing stond daar F., de presentator van de allereerste televisietalkshow waarin ik ooit te gast was, naast een omvergewaaide terrasstoel. Hij was op doorreis, van Spanje naar Nederland. „Jij dan?”, vroeg hij. In een barretje om de hoek bestelden we twee cognac en vertelde ik hem over mijn afgelopen dagen met Anton. En toen vertelde F. mij Het Wonderlijke Maar Ware Verhaal van Hans Jónatan.

Hans Jónatan werd geboren in 1784, op het eiland St. Croix, op dat moment een Deense kolonie, als ‘eigendom’ van de familie Schimmelmann. Op zijn zevende namen de Schimmelmannen hem mee naar Denemarken, om daar te werken in hun huishouden. Op zijn zeventiende lukt het Hans Jónatan om de Schimmelmannen te ontvluchten. Hij meldde zich aan bij het Deense leger en deed zulke dappere dingen tijdens de Slag bij Kopenhagen, dat de Deense kroonprins hem na afloop een medaille en zijn vrijheid gaf. De Schimmelmannen protesteerden. Die man, zeiden ze, is geen mens maar een slaaf. Horror o horror, de rechtbank gaf hen gelijk. Hans Jonathan moest terug naar St. Croix, om daar verkocht te worden op de slavenmarkt. Maar Hans Jónatan verdween.

„En dit”, zei F. „is waar het interessant wordt.” In 2021 werd er in een klein IJslands vissersdorpje een monument opgericht voor de eerste zwarte man op IJsland. In 1802 was hij aangespoeld en hij was nooit meer vertrokken. Die man, beste mensen, bleek Hans Jónatan. Hij had de rest van zijn leven gelukkig en in vrijheid op IJsland geleefd. Want IJsland had geen kolonies; de sprookjes die de onderdrukking van zwarte mensen goed moesten praten, kenden IJslanders niet en dus hadden ze geen enkele moeite gehad om deze zwarte man te herkennen als de grote, goede, menselijke held die hij was.

Raoul de Jong is schrijver. Hij vertelt over bijzondere mensen die hij ontmoet.

