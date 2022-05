Shawn Fonteno gaat het interview met een grote grijns in. De achtergrond bij het videogesprek heeft hij veranderd in een virtueel straatbeeld, dat doet denken aan de beroemde straten van de game die voorgoed zijn leven veranderde: Grand Theft Auto 5. Het is april 2022, negen jaar na zijn acteursdebuut in de hitgame (160 miljoen verkochte exemplaren), enkele maanden nadat hij zijn grote comeback maakte in Grand Theft Auto Online en een paar weken na de publicatie van zijn in eigen beheer uitgebrachte autobiografie Game Changer. Hij heeft alle reden om gelukkig te zijn.

„Grand Theft Auto heeft mijn leven gered”, zegt de goedlachse Amerikaan. „Voordat ik gecast werd, was ik een man van de straat, ik ging om met de verkeerde mensen. Mijn leven had maar twee mogelijke bestemmingen: de dood of de gevangenis.” Fonteno groeide op tussen gangsters in Watts, een buitenwijk van Los Angeles. Op jonge leeftijd werd hij drugsdealer en belandde hij in de Californische bendewereld. In zijn autobiografie vertelt hij over de kidnapping van zijn vrouw en kind, zijn moeizame omgang met de politie, de broederschap en de wraakcultuur van de straat.

Shawn Fonteno: „Ik klaagde vroeger wel: waarom kan Franklin niet meer gangsta zijn?” Foto Rockstar

De kans die gamebedrijf Rockstar bood kwam op het juiste moment: Fonteno wilde weg. Een vriend wees hem op een auditie voor de rol van een jonge, onervaren zwarte crimineel. Fonteno had nauwelijks acteerervaring, toch bleek het gamebedrijf in hem de ideale vertolker te zien van personage Franklin Clinton.

„Ze zetten me op het vliegtuig naar New York”, zegt Fonteno. „Dat gaf me een pauze, ver van de mensen waar ik zo lang mee om was gegaan. Ik ben een jongen uit de hood, iedereen om me heen heeft dezelfde verhalen. Op de set ontmoette ik mensen die uit totaal andere werelden kwamen, van allerlei nationaliteiten. En ik bleek toch raakvlakken met hen te hebben. Zo leerde ik om op een andere manier naar mijn leven te kijken; dat ik gelukkig moest zijn dat ik überhaupt leefde. GTA maakte van mij niet alleen een superster in de gamewereld, het was voor mij een herstart. Ik kon eindelijk voor mijn gezin zorgen.”

Op een filmset

De set van Grand Theft Auto was óók een cultuurschok. Fonteno was niet alleen aangenomen om Franklin in te spreken. „Ik dacht vooraf dat ik in een studio zou zitten en zinnen van een stuk papier op zou lezen”, geeft Fonteno toe. „Maar op mijn eerste dag stond ik op een filmset.” Hij moest een strak motion-capture-pak aan, beplakt met puntjes die de computer kan ‘lezen’ om personages in de game te animeren. „Ik dacht: shit, als ik dit had geweten, had ik meer aan fitness gedaan.” Omdat hij zich te dik voelde kon hij zich nauwelijks concentreren op zijn tekst. „Gelukkig was Franklin een personage dat dicht bij mij stond: het meeste wat hij in de game doet heb ik in het echte leven gedaan. Ik mocht van Rockstar zelfs zijn taalgebruik aanpassen.”

Hij moet lachen. „Ik klaagde vroeger wel: waarom kan hij niet meer gangsta zijn?” In GTA5 wissel je tussen drie hoofdrolspelers: Franklin is de meegaande junior. „Ik groeide op als een stoere jongen, als je iets verkeerds tegen me zei werd het snel vechten of schieten. Er is een scène waarin Franklin een van de andere hoofdpersonages, Trevor, uitlacht. Trevor begint tegen hem te schreeuwen. Ik zocht meteen de confrontatie op. De regisseur riep: ‘Cut!’, ik moest juist sussen. Ik had er moeite mee, want ik wilde wild zijn: big dog, big nuts. Pas later snapte ik het: Franklin was jong, nog aan het leren.”

Nu keert Franklin terug naar de reeks als een succesvolle zakenman. „Dat voelt voor mij wat natuurlijker”, geeft Fonteno toe. Hij is zielsgelukkig. „Ik werkte voor Grand Theft Auto Online samen met grote namen als Dr. Dre, DJ Pooh, Anderson .Paak. Wie had gedacht dat mij zoiets zou overkomen?”