Goede cijfers voor Air France-KLM, maar ‘het wordt een heel uitdagende zomer’

Ben Smith, topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, begint zijn telefonische persconferentie donderdag goedgeluimd. Hij beschrijft wat hij ziet als hij uit het raam op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle kijkt. „Vluchten vertrekken, alle gates zijn bezet. Het is een mooi beeld.”

Air France-KLM had veel goed nieuws te melden bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2022. Stijgende passagiersaantallen, meer omzet, een beter resultaat. Dochter KLM maakt weer wat winst en lost een deel van de coronalening van de Nederlandse staat af. En het is „fantastisch” dat steeds meer klanten de luxestoelen voor vakantiereizen – premium leisure – ontdekken, aldus Smith.

Wel is er één sfeerbederver voor het Frans-Nederlandse bedrijf: de chaos op Schiphol, thuisbasis van KLM. Door een tekort aan luchthavenpersoneel moesten reizigers de afgelopen weken vaak uren wachten voor ze door de beveiliging konden. „We zijn zeer bezorgd”, zei Smith. „Dit is een grote kwestie voor ons.”

Luchtvaartmaatschappijen worden deze zomer mogelijk gedwongen om vluchten vanaf Schiphol te schrappen of te verplaatsen, kondigde Schiphol-directeur Dick Benschop deze week aan. KLM schrapte vorige week al enkele tientallen vluchten om Schiphol te ontlasten. Air France-KLM zet nu zijn „maximale lobbykracht” in om te voorkomen dat vluchten vanuit Amsterdam deze zomer al dan niet gedwongen uitvallen, zei Smith – overigens zonder Benschop of Schiphol te bekritiseren. „We zijn heel afhankelijk van Schiphol”, zei hij.

Lees ook: Zal Marjan Rintel de belangen van KLM net zo fel verdedigen als haar voorganger? Dat is nu de grote vraag

Air France-KLM zet zijn „maximale lobbykracht” in om te voorkomen dat vluchten vanuit Amsterdam deze zomer uitvallen

Overal krapte

Ook elders stuit de luchtvaart op grenzen door personeelskrapte nu coronarestricties worden opgeheven, aldus Smith. Luchtvaartmaatschappijen in de VS kampen met een tekort aan piloten en in Smiths eigen land, Canada, zijn te weinig veiligheidsmedewerkers, net als op Schiphol. „Dit wordt een heel uitdagende zomer, niet alleen voor Air France-KLM, maar voor alle luchtvaartmaatschappijen in Europa.”

De krappe arbeidsmarkt, gecombineerd met de oplopende inflatie, zal naar verwachting ook leiden tot hogere personeelskosten bij Air France-KLM zelf. Hogere looneisen liggen in de lijn der verwachting. Maar gelukkig, zei Smith, zijn de relaties met de vakbonden „veel beter dan ze in decennia zijn geweest” – ook bij Air France, waar de bonden een rijk actieverleden kennen. „We geloven dat we hierover zodanig kunnen onderhandelen dat het onze positie tegenover concurrenten niet zal benadelen.”

Air France-KLM als geheel leed vorig kwartaal een operationeel verlies van 350 miljoen euro, tegen een verlies van 1,2 miljard een jaar eerder. De KLM-tak boekte een bescheiden winst, 3 miljoen euro. Passagiersaantallen bij de groep verdrievoudigden in een jaar tijd tot 14,5 miljoen, waarvan 4,8 miljoen bij KLM. De omzet op groepsniveau verdubbelde ruimschoots, tot 4,4 miljard euro. Beleggers wisten de cijfers te waarderen: het aandeel Air France-KLM stond donderdagmiddag ruim 2 procent hoger.

Ook Lufthansa, belangrijke concurrent van Air France-KLM, maakte donderdag kwartaalcijfers bekend. Onder de streep resteerde bij de Duitse maatschappij 584 miljoen euro verlies, waar dat een jaar eerder ruim een miljard was. Ook Lufthansa verdubbelde zijn omzet.

Staatssteun afgelost

Lichtpuntje bij KLM is dat de luchvaartmaatschappij in het tweede kwartaal 311 miljoen euro kan aflossen van de staatssteun die ze kreeg om de klap door de coronapandemie op te vangen. De Nederlandse overheid reserveerde samen met banken 3,4 miljard euro voor KLM, waarvan het bedrijf 942 miljoen euro benutte.

Na de aflossing blijft dus nog 631 miljoen euro verschuldigd. „Indien het herstel zich verder doorzet zal KLM mogelijk later dit jaar verdere aflossingen doen”, aldus het bedrijf in een persbericht.

KLM heeft er belang bij om de steun terug te betalen, omdat er voorwaarden aan het krediet verbonden zijn. Zolang KLM financiële steun krijgt, mag het bijvoorbeeld geen bonussen en dividend uitkeren.