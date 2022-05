Foute vrouwen, heldinnen en Hitler voor op de koffietafel

1. Erik Somers en René Kok: Adolf Hitler. De beeldbiografie.

Het is een koffietafelboek dat niet iedereen op zijn koffietafel zal durven leggen: Adolf Hitler. De beeldbiografie van Erik Somers en René Kok. Vierhonderd pagina’s met foto’s op groot formaat. De omschrijving ‘beeldbiografie’ is wat misleidend, want er valt ook veel te lezen. Dat moet natuurlijk ook: wie ‘fotografie’ en ‘Hitler’ zegt, zegt ook ‘propaganda’. Daarom bieden Somers en Kok veel context, in de vorm van ruime bijschriften en inleidingen bij ieder hoofdstuk. Het aanbod waaruit ze konden kiezen was enorm. Alleen al het archief van Hitlers ‘hoffotograaf’ Heinrich Hoffmann in Washington telt 280.000 opnamen. Daar zijn ook de privéalbums van Hitlers geliefde Eva Braun terechtgekomen. ‘Hitlers opkomst viel samen met de stormachtige ontwikkeling van de fotografie’, schrijven de auteurs in hun inleiding. Compacte, kwalitatief goede kleinbeeldcamera’s stelden ook amateurs in staat Hitlers ‘zegetocht’ vast te leggen. Natuurlijk zijn er veel foto’s van de Führer met kinderen en met juichende massa’s. De vervolging van de Joden is op geen enkele foto zichtbaar.

Erik Somers en René Kok: Adolf Hitler. De beeldbiografie. Hollands Diep, 403 blz. € 49,99

2. Justine Picardie: Miss Dior

Eigenlijk wilde de Britse schrijfster Justine Picardie een boek schrijven over modeontwerper Christian Dior. Maar tijdens haar onderzoek daarvoor werd zij steeds nieuwsgieriger naar de zus van de beroemde Fransman, Catherine. Zo onstond Miss Dior. Catherine Dior brak met de principes van haar katholieke opvoeding door verliefd te worden op een getrouwde man. Via deze Hervé de Charbonneries, bedrijfsleider van een radiowinkel in Cannes, raakte ze betrokken bij het verzet. ‘Het was haar taak om informatie te verzamelen en te verzenden over de verplaatsingen van Duitse troepen en oorlogsschepen, en daarvoor maakte ze regelmatig fietstochten om contact te houden met andere F2-agenten’, schrijft Picardie. F2 was het verzetsnetwerk waar Hervé lid van was. Toen de Duitsers het netwerk oprolden werd ook Catherine gearresteerd en gemarteld. Ze kwam in diverse kampen terecht, waaronder Ravensbrück, maar overleefde de oorlog. Na haar terugkeer zou ze haar broer hebben geïnspireerd tot het maken van zijn beroemde parfum Miss Dior.

Justine Picardie: Miss Dior. Ze zat bij het verzet, overleefde Ravensbrück en groeide uit tot de muze van het icononische modehuis. Nieuw Amsterdam, 378 blz. € 29,99

3. Martin Klepke: Het geluid van het spoor

Martin Klepke heeft een bijzonder perspectief op de oorlog in Nederland. Zijn vader vertrok in 1939 uit Leiden naar Zweden, waar Klepke, redacteur bij het Zweedse vakbondsblad Arbetet, opgroeide. Altijd wanneer hij als kind met zijn vader op familiebezoek in Nederland ging, merkte hij dat de oorlog daar heel anders -– heftiger – werd beleefd dan in Zweden. De familie van zijn vader, socialisten en communisten uit de arbeiderswijk De Kooi in Leiden, zat in het verzet. Zijn vader had het land op tijd verlaten maar leed op zijn manier ook door het verleden: schuldgevoel. Nadat Martin Klepke tijdens zijn werk slaags is geraakt met een stel neonazi’s besluit hij de geschiedenis van zijn Nederlandse verzetsfamilie op te schrijven. Het gaat met name over tante Co, die in paniek raakt wanneer ze na de oorlog op een veerboot naar Zweden in een scheepskooi ‘opgesloten’ zit. Tante Co, lid van een verzetsgroep die geweld niet schuwde, overleefde diverse kampen. Dan begrijpt Martin Klepke waarom ze de deuren in haar huis in Leiden had laten weghalen.

Martin Klepke: Het geluid van het spoor. Een arbeidersfamilie in verzet. Alfabet, 256 blz. € 21,99

4. Paul van de Water: Foute vrouwen

Hoe denkt NSB-leider Mussert over de SS? Dat is de strekking van een brief die in augustus 1944 binnenkomt op het hoofdkantoor van de NSB. De schrijver krijgt een keurig antwoord. ‘Meer en meer komen wij tot de overtuiging dat het alleen nog maar de SS zal kunnen zijn die ons van de vele ongewenste elementen zal kunnen verlossen’. Was getekend, niet Anton Mussert, maar Christina van Bilderbeek, zijn secretaresse. Ze is een van de Vlaamse en Nederlandse vrouwen die Paul van de Water portretteert in Foute vrouwen. De historicus verdiept zich al enige jaren in collaborateurs. Eerder schreef hij boeken over gewelddadige collaborateurs en over ‘foute sporters’. Hij vond geen vrouwen die zich stelselmatig te buiten gingen aan extreem gewelddadige handelingen als marteling doodslag en moord. Maar ook dan bleven er genoeg vormen van collaboratie over, zoals het verraden van onderduikers, seksuele dienstverlening, medische ondersteuning aan het Oostfront. Sommige vrouwen zijn hoog opgeleid, anderen niet. Dé vrouwelijke collaborateur blijkt niet te bestaan.

Paul van de Water: Foute vrouwen. Handlangsters van de nazi’s in Nederland en Vlaanderen. Omniboek, 352 blz. € 25,-

5. Thomas Sijtsma: Verloren oorlogskind

‘Er mist iemand zei de overgrootmoeder van Thomas Sijtsma jaren geleden op haar verjaardag. Alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren erbij. Alleen Harry ontbrak. Iedereen wist dat, maar er werd niet over gesproken. Het was te pijnlijk. Jaren later heeft Thomas Sijtsma het aangrijpende verhaal uitgezocht van Harry Davids, het Joodse onderduikkind, dat zijn overgrootouders het leven redden. Hij schreef er een boek over, Verloren oorlogskind. Halverwege de oorlog, toen de positie van Joden in Nederland steeds penibeler werd, namen Harry’s ouders een hartverscheurende beslissing. Ze stonden hun drie maanden oude baby af aan iemand van het Amsterdamse studentenverzet. Zo zou hij meer kans hebben te overleven. Harry’s ouders werden vergast in Sobibor. Harry zelf kwam via wat omwegen terecht bij Sijtsma’s overgrootouders in Friesland. Die namen hem op in hun gezin als hun eigen kind. Ook na de oorlog waren er dilemma’s: moest Harry bij zijn nieuwe ouders blijven? Na een juridische strijd ging hij naar een oom en tante in Zuid-Afrika.

Thomas Sijtsma: Verloren oorlogskind. Een hartverscheurende zoektocht naar een onderduikkind in een Friese verzetsfamilie en de wonden van een onvermijdelijke breuk. Prometheus, 288 blz. € 22,50

6. Jessica van Geel: Truus van Lier

Op 3 september 1943 schiet Truus van Lier de Utrechtse politiecommissaris Gerard Kerlen dood. Kerlen gaf enthousiast leiding aan de jacht op ondergedoken Joden. Jessica van Geel schreef een boek over het korte leven van Truus van Lier, die op 22-jarige leeftijd in concentratiekamp Sachsenhausen werd gefusilleerd. Een prestatie, want veel bronnenmateriaal had de auteur niet. Van Geel gunde zichzelf daarom wat vrijheid: ‘Ik baseer me op wetenschappelijk onderzoek, maar sta mezelf toe om Truus en anderen dialogen en gedachten toe te schrijven.’ Het levert een goed leesbaar, spannend verhaal op. Truus van Lier raakte via medestudenten – ze studeerde rechten – in Utrecht betrokken bij het verzet. Haar vader was Joods, haar moeder hervormd, maar geloof speelde in het gezin geen rol. Van Liers verzet begon klein, met het bezorgen van berichten en het bekladden van Duitse aanplakbiljetten. Toen in het najaar van 1942 tijdens een verzetsbijeenkomst de vraag werd gesteld wie bereid was tot het uiterste te gaan, stak zij volgens Van Geel zonder aarzelen haar hand op.

Jessica van Geel: Truus van Lier. Het leven van een verzetsvrouw. Thomas Rap, 338 blz. € 23,99