Eindhoven Airport kan acht vluchten overnemen van Schiphol

Eindhoven Airport kan dit weekeinde acht vluchten overnemen van Schiphol, dat zaterdag en zondag opnieuw grote drukte verwacht. Een woordvoerder van Eindhoven Airport laat donderdagavond weten dat er is geïnventariseerd of en hoe Eindhoven de luchthaven Schiphol kan ontlasten. Omdat het ook op de Eindhovense luchthaven druk zal zijn kan die slechts acht vluchten overnemen. Het is nog niet bekend of Schiphol van het aanbod gebruik gaat maken, aldus de woordvoerder. Ook Rotterdam The Hague Airport bekijkt hoe en of het Schiphol kan helpen door vluchten over te nemen.

Het afgelopen weekeinde moest Schiphol tientallen vluchten schrappen doordat het praktisch onmogelijk was deze uit te voeren. Er heersten chaotische taferelen op de luchthaven, met lange wachtrijen. Schiphol heeft te maken met een personeelstekort. Directeur Dick Benschop bood daarvoor zijn excuses aan. „De meivakantie doet pijn”, aldus Benschop. „Dit is niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten.” Desondanks kon het bedrijf donderdag nog niet garanderen dat dit weekeinde wel alle vluchten kunnen doorgaan.

Een van de manieren om de situatie op Schiphol beheersbaar te houden, is door vluchten vanaf andere vliegvelden te laten vertrekken. Daarmee hoopt de luchthaven te voorkomen dat er opnieuw vluchten geschrapt moeten worden. Eindhoven Airport is de eerste die zich meldt. Rotterdam The Hague Airport is nog aan het onderzoeken of en hoeveel vluchten het kan overnemen van Schiphol. „Het zijn er in elk geval minder dan tien”, aldus een woordvoerder. Reisorganisatie Corendon heeft al eerder besloten drie vluchten van Schiphol naar Rotterdam te verplaatsen.