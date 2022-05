Dim Wim, zo werd Wim Duisenberg genoemd in de Britse pers. Een term die zich niet zo makkelijk laat vertalen, maar laten we het vriendelijk op ‘vage Wim’ houden. Aanleiding was een ongelukkige uitlating van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank in oktober 2000, waarin hij verdere steunaankopen van de euro leek uit te sluiten. De euro, die in 1999 begon op een koers van 1,17 dollar per euro maar langzaam was afgekalfd, bereikte na Duisenbergs faux pas een diepterecord van 0,83 dollar per euro.

Duisenberg werd, zeker in het Verenigd Koninkrijk, genadeloos afgestraft. Ten onrechte: de markt was simpelweg bezig uit te vinden wat de verhouding tussen de dollar en die splinternieuwe Europese munt moest zijn.

Sinds de euro daarna weer in koers steeg, is de munt vanaf eind 2002 nooit meer in de buurt geweest van wat ‘pariteit’ heet: een koers van een-op-een met de dollar. Sterkste euro: 1,57 dollar in het najaar van 2008. Zwakste euro sindsdien: nu. Deze week schommelt de Europese munt rond de 1,05 dollar per euro. En zo laag heeft de munt in een jaar of twintig niet gestaan.

Die zwakke euro laat zich beter verklaren door te kijken naar zijn partner in de wisselkoers: de dollar. Want de huidige eurozwakte heeft alles te maken met de stijgende koers van de Amerikaanse munt. Voor opkomende landen zijn de problemen het ergst. De sterke dollar maakt het daar moeilijker buitenlandse leningen terug te betalen. En de internationale prijzen van energie en voeding gelden voornamelijk in dollars, en die worden duurder. Maar ook in Japan maken ze zich zorgen. De yen staat nu op 130 yen per dollar, en dat is óók de laagste koers in twintig jaar.

Maar waarom is de dollar zo sterk? Een vluchtmunt in tijden van oorlog? Te makkelijk. Op de valutamarkt waart inmiddels de geest rond van begin jaren tachtig. Destijds was de Amerikaanse rente torenhoog, om de forse inflatie van destijds de kop in te drukken. Tegelijkertijd voerde de regering-Reagan een sterk expansief begrotingsbeleid.

Die twee invloeden: een grote vraag naar dollars én een flinke rentevergoeding op dollars, zorgden voor een koersstijging van de Amerikaanse munt die niet meer is geëvenaard. Als je de euro, die toen nog niet bestond, zou terugrekenen via de gulden-dollarkoers, dan kom je op een koerspiek van 0,6 dollar per euro in 1985. De dollar was toen nog 75 procent sterker dan hij op dit moment al is.

De omstandigheden van nu hebben wel wat weg van destijds. Terwijl de regering-Biden in de VS in 2022 nog steeds het expansieve begrotingsbeleid voert dat ontworpen was voor het post-coronatijdperk, is de centrale bank, de Federal Reserve, begonnen met het verhogen van de rente om oplopende inflatie af te remmen. Woensdag zette de ‘Fed’ alweer de tweede stap in een reeks van verhogingen die de rente, zo wordt verwacht, eind dit jaar naar 2,5 procent tilt. En er circuleren prognoses voor een rente die daarna nog veel hoger gaat.

Er was in het najaar van 1985 een internationale afspraak, het ‘Plaza-akkoord’ voor nodig tussen de grootste industrielanden om de uit de hand gelopen dollarkoers weer naar beneden te krijgen. Die was zo succesvol dat er twee jaar later een nieuwe afspraak, het ‘Louvre-akkoord’ nodig was om de dollar, die inmiddels de helft in waarde was gekelderd, weer te stutten.

Niet dat dit nu allemaal weer te gebeuren staat, maar het geldt wel als waarschuwing dat de dollar wederom kan wegrennen. Zulke schokken kan de wereld niet gebruiken. Instabiliteit is er al meer dan genoeg.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

