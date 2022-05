Deze Lego Star Wars-game is vooral leuk voor de kinderen

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Door: Traveller’s Tales Uitgever: Warner Bros. Voor: PlayStation 4/5, Xbox One/X|S, Nintendo Switch, pc 59,99 euro ●●●●●

De Lego-game is een evergreen. Men neme een groot mediafenomeen, herschrijft het tot een kindervriendelijke parodie, en verandert vervolgens alles en iedereen in Legoblokjes en -figuurtjes. Je speelt als Legoversies van de personages door het verhaal heen en verzamelt onderweg muntjes, die in te ruilen zijn voor andere personages, voertuigen, enzovoorts.

Waar de eerste Lego Star Wars-game in 2005 de eerste zes films uit de Star Wars franchise besloeg, mag Skywalker Saga er nu de drie nieuwste films, gemaakt door Disney, aan toevoegen. Maar Lego Star Wars: The Skywalker Saga wijkt weinig af van de stokoude formule, op één punt na: je zit niet meer vast aan lineaire levels. In plaats daarvan kies je één van de drie filmtrilogieën. Elke keer als je een scene uitspeelt, krijg je vrije toegang tot dat gebied en kan je terug naar alle locaties die je al eerder hebt vrijgespeeld. Weg is de achtbaan waarin je netjes de uitgestippelde route moet volgen; je kan zelf op onderzoek uit. Zo scharrel je door de bossen van Endor of de kraakwitte hallen van een kloonfabriek op Geonosis, op zoek naar nieuwe spelletjes en uitdagingen. The Skywalker Saga is op z’n leukst wanneer je zo onverwacht verrast kan worden door een verstopte puzzel of een verborgen locatie. De enorme cast aan mogelijke personages is geinig voor de liefhebber (zeker als je met z’n tweeën speelt), maar in de praktijk worden ze onderverdeeld in tien types, van Jedi tot schelm. De één kan zijn lichtzwaard gooien, de ander schieten, en een derde type kan weer hacken. Binnen deze groepen vind je slechts weinig personages die écht uniek aanvoelen.

Keer je terug naar het lineaire pad van de films, dan valt de game wat tegen. Het zijn trouwe maar zeer ingekorte versies van de Star Wars-verhalen die we al kennen, besprenkelt met voorspelbare humor. Terwijl C-3PO en R2-D2 wanhopig naar een ontsnappingsvoertuig zoeken, komen ze onderweg telkens scheepjes vol joligheden tegen: één bevat een douchende Stormtrooper, de ander een feestje. De reddende capsule is, natuurlijk, een wasmachine. Leuk voor de kinderen.