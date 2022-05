Soms ontdek ik een vergeten schrijver die zo in het rijtje Elias Canetti, Alfred Döblin, Joseph Roth, Irmgard Keun en Vladimir Nabokov past. Hun beste boeken spelen zich af in het Duitsland en Oostenrijk van het interbellum en laten je de onderhuidse dreiging van het opkomend nationaal-socialisme voelen. Die schrijvers waren de reporters van hun tijd en voorspelden als geen ander wat er stond te gebeuren. Aan dat rijtje kan nu de naam van de Oostenrijkse Maria Lazar (1895-1948) worden toegevoegd. Haar in 1934 voltooide en onlangs vertaalde roman Leven verboden! (Leben verboten!) is een aanwinst voor fans van de in 2020 herontdekte Gabriele Tergit (van de roman Effingers). Net als zij zet Lazar het Berlijn van het interbellum op een swingende manier neer, met montage-achtige scènes, speelse dialogen en intrigerende introspecties van de hoofdpersonen, die het verhaal tot een lugubere slapstick maken.

In Leven verboden! draait alles om bankier Ernst von Ufermann. Zijn Berlijnse firma staat in 1931 op de rand van een faillissement. Maar ook al ziet Ufermann de catastrofe aankomen, hij maakt zich niet echt druk. Door zijn aangename leventje met zijn vrouw, zijn mooie villa, zijn maîtresse en zijn auto met chauffeur is hij bijziend voor de werkelijkheid. Alles verandert als hij naar Frankfurt vertrekt om een lening los te peuteren en op het vliegveld zijn portefeuille wordt gerold.

En dan gebeurt het: Ufermann laat de boel de boel en ontsnapt aan het keurslijf waarin hij al jaren zit. Hij gaat eerst naar zijn maîtresse Lilo, die echter niet thuis is. Als bij haar de telefoon gaat en hij die opneemt, is zij het. Lido meent echter dat ze haar geliefde, ene Harry, aan de lijn heeft. Opgewonden vertelt ze hem dat Ufermann verongelukt is met het vliegtuig dat hem naar Frankfurt moest brengen. Alle passagiers zijn verkoold. Het staat in de krant. En: ‘Z’n vrouw heeft een levensverzekering in dollars, miljoenen, Harry, miljoenen. Die is nu goed af.’

Ufermann hangt op en beseft dat hij in de pers is doodverklaard. Hij beseft nu hoe eenzaam hij altijd is geweest, in zijn werk, in zijn liefdeloze huwelijk, met zijn zakenpartner. Als een spijbelend kind slentert hij nu door het hectische, verdorven Berlijn.

In zijn wens om te verdwijnen en eindelijk écht te gaan leven laat Ufermann zich gebruiken als koerier om een geheimzinnig pakje naar Wenen te brengen. Hij belandt er in kringen van extreem-rechtse studenten, die een staatsgreep voorbereiden. Een sympathieke Joodse hoogleraar, die hij in een berghotel heeft leren kennen, opent hem de ogen voor wat er in Oostenrijk werkelijk aan de hand is. Ufermann neemt nu de benen naar Berlijn, waar hij zijn oude leven wil hervatten. Maar dat blijkt niet meer mogelijk. Het leven dat hij wil leiden wordt hem door zijn naasten verboden.

Maria Lazar groeide op in een geassimileerd Joods gezin in Wenen en begon al vroeg met schrijven. In 1933, een jaar voordat kanselier Dolfuss het parlement uitschakelde en het austro-fascisme werd geboren, emigreerde ze naar Denemarken, omdat ze voorzag wat haar land te wachten stond. Geen van haar boeken werd daarna nog in het Duitse taalgebied uitgegeven. Terwijl juist die boeken vertelden wat de nazi’s van plan waren. Ook toen hield de wereld zich blind en geloofde niet in een nieuwe oorlog. Wat dat betreft is er weinig veranderd.

