De vrijheid voelt ver weg voor Aleksey

Haarlem viert 5 mei. Foto Olivier Middendorp

Voor weinig bezoekers van het Haarlemse Bevrijdingspop-festival zal vrijheid zo ver weg voelen als voor Aleksey Gorbunov. De Oekraïense steracteur - hij speelde in meer dan honderd films - en zanger ontvluchtte zijn thuisland een maand geleden. Nu zingt hij alleen, om de symbolische vijf minuten voor vijf, op het grote podium een lied voor de duizenden festivalgangers. Na afloop zegt hij: „Ik hoop één ding: dat er vrede zal zijn en dat jullie nooit, maar dan ook nooit, oorlog hoeven te ervaren. Dat oorlog iets uit films blijft en dat jullie kinderen nooit luchtalarmen hoeven te horen.”

Terwijl een paar duizend kilometer verderop de oorlog in Oekraïne woedt, wordt in Nederland een dag na Dodenherdenking de vrijheid gevierd. Tienduizenden Nederlanders bezoeken een van de 14 grote bevrijdingsfestivals in het land. In Haarlem - waar sinds de jaren tachtig Bevrijdingspop georganiseerd wordt - is het al vroeg op de middag druk: er worden in totaal zo’n 130.000 bezoekers verwacht. Jongeren zwermen over het festivalterrein met biertjes in hun hand, terwijl ouders met kinderwagens op afstand op de muziek meedeinen. Door de droogte waait stof op en hangt een bruinige wolk over de menigte heen.

Of ze een dubbel gevoel heeft om vrijheid te vieren terwijl in Oekraïne oorlog woedt? De tranen springen bij het horen van de vraag in de ogen van Abbey Mense (43). Een ogenblik daarvoor stond ze nog met haar man en drie kinderen te dansen op de muziek van Suzan en Freek. Bij haar in de straat worden twee Oekraïense vrouwen opgevangen, legt ze uit als ze haar emoties weer onder controle heeft. Zij is hun contactpersoon. „Bevrijdingsdag is dit jaar voor mij extra bijzonder. Dat er nu oorlog in Oekraïne is, is juist meer reden om bewust te zijn van onze vrijheid en daarbij stil te staan. Ik hoop dat ze snel weer in hun eigen land óók de vrijheid kunnen vieren.”

De Oekraïense artiest Aleksey Gorbunov treedt op tijdens het Bevrijdingspop in Haarlem. Foto REMKO DE WAAL / ANP

Als het conflict in Oekraïne iets laat zien, vult Mense’s man Ivo Honingh (45) aan, is dat stilstaan bij slachtoffers en het koesteren van vrijheid belangrijk is. „Je hebt geen besef meer van het leed uit de Tweede Wereldoorlog.” Nu ziet hij met eigen ogen hoe de twee gevluchte vrouwen, eind twintig, langzaam uit hun schulp kruipen en beginnen te bouwen aan een nieuw bestaan in Nederland. Ze zijn op zoek naar werk en komen donderdag zelfs naar het festival. Hen helpen is niet altijd makkelijk, zegt Mense. „Zij hadden een heel leven daar in de hoofdstad van hun land, en nu zijn ze alles kwijt en afhankelijk van anderen.”

Lees ook: In het niet meer weten wat oorlog is, schuilt gevaar (Commentaar)

De oorlog speelt mee

„We moeten nu juist laten zien dat we vrij zijn”, zegt ook Mieke Baltus (39). Woensdag besteedde ze voor haar negenjarige dochtertje Anna speciaal aandacht aan de Dodenherdenking op 4 mei. Ze vindt niet dat mensen zich af moeten sluiten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. „In voorgaande jaren was Dodenherdenking wat weggeëbd. Ik vind ook dat ze nu mee moet krijgen dat hele gezinnen uit elkaar worden gerukt in Oekraïne, terwijl wij het hier nog zo goed hebben.”

Andere bezoekers vieren vooral een ander soort bevrijding. Voor de vriendinnen Merel (19) en Denise (20) is Bevrijdingspop het eerste grote muziekfestival na twee jaar beperkende maatregelen door de coronapandemie. „Veel mensen zijn blij dat het weer kan. In het hoofd speelt de oorlog wel mee, denk ik.” Het conflict in Oekraïne houdt ze bezig. „Het is een beetje dubbel,” zeggen ze.

Toerist Murat Ozkan (25), op bezoek vanuit Zwitserland, kwam per toeval op het festivalterrein aanwaaien – Bevrijdingsdag zei hem niets. Na drie dagen Amsterdam bezochten hij en zijn vriendin Haarlem en lieten zich door de dikke sliert bezoekers van het station meevoeren naar Bevrijdingspop. „Wil je weten hoe ik erover denk? De wereld is naar de kloten. Er zijn te veel nationalisten die hun eigen rechten belangrijker vinden dan die van anderen. Dat maakt het onmogelijk om samen te leven.”

Bevrijdingsfestival in Haarlem. Foto Olivier Middendorp

Gorbunov (61) telt na zijn optreden backstage, tijdens het roken van een sigaret, zijn zegeningen. Hij vertelt, via een vertaler, Oekraïne vooral voor de veiligheid van zijn dochter ontvlucht te zijn. In Nederland komen ze niks tekort: hij voelt zich thuis na hartelijk opgevangen te zijn door een gastgezin in Overveen. De bloeiende bomen doen hem denken aan zijn thuis in Odessa. Gorbunov komt graag nog eens in Nederland spelen, maar dan wel met de rest van zijn band, Grust Pilota. Hij mist „die jongens” - zij konden Oekraïne niet verlaten, omdat ze in tegenstelling tot Gorbunov de zestig nog niet gepasseerd zijn en dus dienstplichtig zijn. „We hebben het nu goed, maar mijn hart is in tweeën gescheurd, ik blijf het zeggen. En dat zal zo blijven tot de oorlog voorbij is.”