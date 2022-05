De vijand vond de prins een sluwe veinzer

Was de Vader des vaderlands echt zo’n stille jongen? Je kunt het je niet voorstellen, want hoe slaag je er zonder vlammende retoriek in om een natie aan het Spaanse juk te ontworstelen? Dankte Willem van Oranje zijn bijnaam ‘de Zwijger’ dan aan het feit dat hij zo goed geheimen kon bewaren?

René van Stipriaan zet de geschiedenis van ’s mans stilte uiteen in zijn vorig jaar verschenen, uitmuntende biografie van de prins. Hij wijst historicus Robert Fruin aan als de wetenschapper die zich voor het eerst bekommerde om het ontstaan van de bijnaam ‘de Zwijger’.

In een opstel uit 1863 schrijft Fruin dat de vermeende zwijgzaamheid van Willem van Oranje gezien kan worden als een bewijs van zijn achterbakse voornemen de Nederlandse kroon aan de Spaanse koning te ontfutselen. Immers: „Te zwijgen is noodzaak voor hem, die in zijn boezem een geheim omdraagt, dat allen van hem zou vervreemden, zoo het ooit over zijn lippen kwam.”

Maar, zegt Fruin, Oranje had zo’n plan helemaal niet, en niemand van zijn tijdgenoten noemde hem zo. Nou ja, hij kon in de bronnen één persoon vinden die Oranje ‘de Zwijger’ had genoemd – en dat was kardinaal Granvelle, zijn doodsvijand. Wie Willem dus ‘de Zwijger’ noemt, papegaait Spaanse propaganda, meende Fruin.

Willem de Zwijger 1533 - 1584

Met deze vondst nam hij geen genoegen, want waar kwam de anekdote over Granvelle vandaan? De Leidse hoogleraar kwam met de volgende verklaring. De bron was een Latijnse uitspraak van inquisiteur Pieter Titelmans, die het over ‘astutus Guglielmus’ zou hebben gehad: sluwe Willem. In het zeventiende-eeuwse boek waarin de uitspraak van Granvelle genoteerd staat, is deze Latijnse term verworden tot ‘taciturnus’, Willem die zwijgt. Fruin: „Als onze gissing juist is, vervalt de eenige aanleiding, die er bestond om den Prins met dien hatelijken bijnaam te bestempelen. Dan heeft zelfs geen vijand hem dus genoemd.”

Van Stipriaan moet Fruin corrigeren, want hij citeert uit een kroniek die kort na de dood van Oranje in 1584 door de Groningse boer Abel Eppens is geschreven. Die stelt dat de hertog van Alva had gezegd: „Men moet zich hoeden voor de zwijgende Willem.” Dit wijst erop dat de bijnaam tijdens Oranjes leven tóch al in omloop is geweest, concludeert Van Stipriaan.

Alva bedoelde dat Willem van Oranje een veinzer was, iemand die zijn plannetjes verhulde achter een onbewogen gelaat. Dissimulatie, het verbergen van de eigen gedachten en voornemens door onwetendheid voor te wenden, was in deze tijd de kern van uitgekookt staatsmanschap, aldus Van Stipriaan. En hier verweet de pot de ketel dat hij zwart zag: ook de hertog van Alva was bij voorkeur zwijgzaam over zijn ambities.

Waarschijnlijk ontstond ‘de Zwijger’ dus niet als vergissing, maar als steek onder water van de Spanjaarden. Des te opmerkelijker dat het uiteindelijk Oranjes geuzennaam geworden is.