De rechter en de columnist hadden dit gemeen: ze waren er niet bij geweest. Toen Pim Fortuyn op het Hilversumse Mediapark werd geliquideerd – drie schoten door de romp, twee in het hoofd – verbleef magistraat mr. Frans Bauduin in Italië, vertelde hij later in NRC; het was meivakantie. Op hetzelfde moment parkeerde ik, columnist van de krant, mijn huurauto in een stadje aan de Mexicaanse grens. Het nieuws zag ik op de pc van de lokale bibliotheek.

Iets zinnigs beweren over de eerste politieke moord in Nederland sinds 1672, in staat van verbijstering en op 9.000 kilometer afstand, zat er niet in. Toch bleef de column die ik toen niet schreef knagen. Was deze ramp niet te voorzien geweest? Wat zouden de gevolgen zijn?

Op die eerste vraag kon het antwoord toen al zijn: ja. Misschien moeilijk voor wie geboren is na die fatale datum, maar het maatschappelijk ‘klimaat’ tijdens de verkiezingscampagne dat voorjaar was niet zomaar geladen of spannend, het was ronduit hysterisch. Ontregeling en ontremming waren altijd al Fortuyns kracht geweest, maar nu maakte hij op nationale schaal een bijna religieuze roes los die niets meer te maken had met Haagse politiek. Wel heel veel met het Nederland van de late jaren negentig. Een land dat geëmancipeerd en ontketend was, maar zich tegelijk bekneld en bedreigd voelde door bureaucratie, hoogopgeleide betweterij, buitenlanders, moslims en wat massa-immigratie zou gaan heten.

Ontremming werd ook Fortuyns ondergang. De postmodern-katholieke, ironische gevoelsmens werd het slachtoffer van zijn psychologische tegendeel: een grimmig rechtlijnige fundamentalist met een onverbiddelijke logica die volgens de rechter „geen andere uitweg” zag dan de ultieme buitenwettelijke daad: moord.

Is in de herdenkingen van Fortuyn die de afgelopen weken in de media stonden – soms persoonlijk, soms plichtmatig, maar overwegend analytisch over zijn gedachtegoed en politieke erfenis – wel voldoende aandacht geweest voor die brute daad, die, zoals een NRC-redacteur het noemde, een „maatschappelijke bom” deed ontploffen?

Verbijsterende drogredenering

De rechtbank veroordeelde de dader tot een volgens sceptici betrekkelijk lage straf (achttien jaar), die in hoger beroep door het Hof werd bevestigd. Maar het Hof corrigeerde de rechtbank óók, op een cruciaal punt dat twintig jaar later nog steeds van belang is maar ondersneeuwt in de uitvoerige beschouwingen over Fortuyns biografie, zijn al dan niet consistente opvattingen, ideologie of invloed.

De moord had volgens de rechtbank geleid tot een „ongekend grote schok” bij „een deel van de bevolking”, maar „geen gevaar opgeleverd voor het voortbestaan van de democratie”. Er was „ontegenzeggelijk inbreuk” gemaakt op het verkiezingsproces maar, anders dan het openbaar ministerie betoogde, was dat „niet onherstelbaar beschadigd”. De verdediging hield het erop dat de verdachte de verkiezingen als zodanig had „verstoord”. De democratie had hij juist willen beschermen.

De democratie ‘niet onherstelbaar beschadigd’? De moord was onomkeerbaar

Dat laatste is lachwekkend absurd. Onbegrijpelijker is dat ook de rechtbank de plank op dat punt hard missloeg, met een drogredenering die twintig jaar later nog verbijstert. Want natuurlijk waren de verkiezingen doorgegaan, maar wat was precies de „onherstelbare” democratische schade die Van der Graaf had aangericht? Ja, dat ze waren gehouden zónder Fortuyn. Met vijf schoten had hij het Nederlandse electoraat onomkeerbaar de gelegenheid ontnomen om zich voluit democratisch – en niet postuum – uit te spreken over lijsttrekker dr. W.S.P. (‘Pim’) Fortuyn. Een bruut feit dat onmogelijk ongedaan kan worden gemaakt.

Gelukkig zag het Hof het wel. Terecht stelde dat contra de rechtbank vast: „De moord op een (populaire) lijsttrekker pal vóór de verkiezingen betekent per definitie ook het toebrengen van onherstelbare schade aan het democratische proces.” Een politieke moord weegt zwaarder dan een ‘gewone’ moord. Ook had het Hof meer oog voor recidive: sinistere eigenrichting zoals die van Van der Graaf, in de kern terroristisch, is altijd voor herhaling of imitatie vatbaar. Dat de strafmaat niettemin ongewijzigd bleef, kun je betreuren, maar het Hof trok inhoudelijk recht wat was kromgepraat.

Harde woordenstrijd

Er is bovendien nog andere, vooralsnog ook niet herstelde schade aan het democratische proces dat Fortuyns moordenaar kan worden aangerekend, al kon de rechter die werkelijk niet voorzien. Na zijn daad werd het lang onmogelijk om harde politieke woordenstrijd te voeren tegen opkomend rechts-populisme. De kogel kwam immers „van links”. Terwijl erfgenamen van Fortuyn nu met fluwelen handschoenen werden aangepakt, uit angst voor de ‘volkswil’. Zo maakte Van der Graaf in dubbel opzicht de weg vrij voor Fortuyns radicale opvolgers. De scherven van de maatschappelijke bom die hij op die zonnige, verschrikkelijke voorjaarsdag deed ontploffen, vliegen ook jaren later nog overal rond.

