De monumentale schoonheid langs de snelweg

Iedereen die weleens met de auto over de Duitse Autobahn of de Franse péage naar het zuiden is gereisd kent het wel: na urenlang in de auto te hebben gezeten vermoeid en stram uitstappen bij een Raststätte of een aire, je verheugen op een koffie en een broodje, even je benen strekken, een plasje, tanken en weer door. In Nederland heb je dit niet; geef je één keer flink gas dan ben je de grens alweer over, de steden en dorpen liggen te dicht bij elkaar, het wegennetwerk is te fijnmazig. Toch liggen er hier langs het hoofdwegennet zo ongeveer om de twintig kilometer verzorgingsplaatsen, zoals ze door Rijkswaterstaat worden genoemd. Tankstations, parkeerplaatsen en wegrestaurants waar de weggebruiker even kan rusten, tanken, wat eten of drinken, bellen of appen, de hond uitlaten of een sanitaire stop maken.

Fotograaf Sander van Wettum (35) ging voor ons op pad naar deze wonderlijke plekken aan de snelweg, die ondanks hun doorgaans saaiige uniformiteit, de vaak matige koffie, de boeketten die je alleen koopt als verder écht alles dicht is, toch een gek soort aantrekkingskracht bezitten. „Dit soort locaties hebben iets anoniems, iets vluchtigs”, zegt Van Wettum. „Mensen komen en gaan. Dat kan ook iets heel fijns hebben, een losgezongen gevoel oproepen. Je bent onderweg, even in niemandsland.En omdat ze allemaal zo op elkaar lijken, voelt het gek genoeg ook heel vertrouwd en veilig als je daar bent. Je weet wat je kan verwachten. ”