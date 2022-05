De eendagsvlieg en de ondraaglijke last van de regenboogtrui

Over de ondraaglijke last van de regenboogtrui zijn wielerboeken volgescheven. Wereldkampioenen die de weelde niet kunnen dragen en een jaar later blij zijn dat ze het prachtige witte shirt met de gekleurde banen niet meer hoeven te dragen.

Tragisch voorbeeld van een kampioen tegen wil en dank was de deze week op 78-jarige leeftijd overleden Harm Ottenbros. Een middelmatige profrenner die in 1969 in het Belgische Zolder profiteerde van de tweespalt in het Vlaamse wielerkamp. De oud-wereldkampioenen Rik van Looij en Eddy Merckx gunden elkaar de zege niet. Hun landgenoot Juliën Stevens leek te profiteren, maar hij werd vlak voor de eindstreep voorbijgereden door een relatief onbekende Alkmaarder met een bescheiden palmares: twee ritzeges in de Ronde van Zwitserland.

Harm Ottenbros werd met recht een eendagsvlieg genoemd; zijn wereldtitel heeft hem louter ellende opgeleverd. Bij gebrek aan een slimme zaakwaarnemer heeft hij zijn regenboogtrui niet te gelde kunnen maken. Erger nog was dat hij met name in Belgïe overal werd uitgejouwd. Toen zijn resultaten tegenvielen, lieten ook de Nederlandse wielerfans hem „als een baksteen vallen”, zo blikte hij jaren later terug in NRC. „Vergelijk het met iemand die dag in dag uit op zijn werk getreiterd wordt. Dat hou je niet vol.”

Vergoelijkend: „Het verhaal was simpel: ik was als wereldkampioen te klein. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb dit nog nooit eerder gezegd, maar ik snap nu ook dat ik toen voor de organisatoren een klotewinnaar was.”

Alles zat tegen

Ottenbros beleefde het wielerjaar 1970, toen hij tot eind augustus in de regenboogtrui reed, als een dieptepunt in zijn wielerloopbaan. „Alles zat tegen. Ik raakte geblesseerd en ik kreeg een raadselachtige darmblessure. Tegelijkertijd reed het hele peloton tegen me. Ik moest maar even laten zien dat ik een waardige kampioen was. Nee, ik was niet rouwig toen ik die trui moest inleveren. Kon ik tenminste weer anoniem mijn rondjes rijden. Maar het oude gevoel is helaas nooit helemaal teruggekeerd.”

Om publicitaire redenen ging hij zesdaagsen rijden, maar als onervaren baanrenner werd hij openlijk te kijk gezet door Peter Post, een geboren Amsterdammer met de spreekwoordelijke grote mond, in diens nadagen als pistier.

Ottenbros wilde na zijn actieve loopbaan niets meer met de wielersport te maken hebben. Zijn afscheid werd gefilmd door het VPRO-programma Het Gat van Nederland. We zien hem met Gerrie Knetemann (de brutale wereldkampioen van 1978, die de last van de regenboogtrui wél kon dragen) over de Zeelandbrug fietsen. Dan stopt hij, gooit zijn fiets de Oosterschelde in en rijdt voorop de stang bij Knetemann het beeld uit.

Ottenbros: „Alles was in scène gezet. Iedereen hangt zijn fiets zogenaamd aan de wilgen. Ik dacht al een tijdje aan iets anders: vanaf de brug de Oosterschelde in. Het was nog niet eenvoudig. We moesten uitkijken dat er op dat moment geen boot onder de brug door voer. En de opnames moesten er meteen goed opstaan. Ik had maar één fiets bij me.”

De jaren erna waren een zoektocht naar de zin van het leven. Hij ging scheiden, verliet zijn Brabantse woonplaats Hoogerheide, liet zijn baard staan, kocht een motor, bewoonde een kraakpand in Dordrecht en deed vrijwilligerswerk in Sliedrecht. Weer jaren later kreeg hij een betaalde baan in een gezinsvervangend tehuis. „Ik ben nu veel gelukkiger dan als wielrenner”, vertelde hij in NRC.

Toch keek hij in de loop der jaren minder wrokkig terug op die ene zondagmiddag in Zolder. „Nu verfoei ik die dag niet meer. Ik ben trots op die titel. Juliën Stevens kwam ik laatst nog tegen. Hij zei: ‘Je hebt de titel absoluut niet gestolen’. Ik heb nu ook te doen met Juliën. Van hem hoor je helemaal niets meer. Soms denk ik wel eens: als die streep een meter verder had gelegen, was het leven voor ons misschien heel anders gelopen.”