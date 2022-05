De Chinese ‘specialiteitenkok’ blijkt een onderbetaalde afwashulp

Nieuws in het kort: Werkvisa die verleend zijn aan Aziatische koks om het tekort aan keukenpersoneel in Aziatische horeca in Nederland op te lossen, zijn de afgelopen jaren op grote schaal misbruikt , zegt de Arbeidsinspectie.

Als arbeidsinspecteur Suzan Carfil eind 2021 een sushiketen in Zwolle controleert, valt haar één kok op. Hij zou volgens zijn papieren een gespecialiseerd sushikok uit China zijn, maar staat de hele dag achter de frituur. De man kwam naar Nederland met een werkvisum voor Aziatische koks en zou de meest geavanceerde sushitechnieken beheersen. Als Carfil hem het menu toont, geeft de man toe: hij kan helemaal geen sushi maken.

De uit China afkomstige werknemer was via via gevraagd of hij in Nederland wilde werken, en had geen flauw idee waar hij terechtkwam, achterhaalt Carfil. Hij beweert dat hij zijn loon, 1.600 euro netto per maand, mag houden, maar Carfil betwijfelt dit. Andere Chinezen die via deze regeling naar Nederland kwamen, vertelden dat ze hun werkgever een deel contant terugbetaalden. Sommige bazen, weet de inspecteur, zien zo’n Aziatische kok als „een heel goedkope arbeidskracht”.

Onderzoeksplatform Investico berichtte in maart 2021 al dat Aziaten die via de koksregeling in Nederland werken, regelmatig zonder werk zitten of te weinig betaald krijgen. Nu blijkt uit gesprekken met de Arbeidsinspectie en andere opsporingsbronnen waarmee NRC sprak dat de werkvisa voor Aziatische koks op grote schaal misbruikt worden.

De overtredingen variëren van mensensmokkel tot uitbuiting van keukenpersoneel. Bovendien wordt het werkvisum gebruikt om Aziaten naar Nederland te halen, die na een aantal jaren kokswerk in de illegaliteit verdwijnen of proberen permanente verblijfspapieren te bemachtigen.

De Arbeidsinspectie heeft dit jaar „een groot aantal” onderzoeken naar Aziatische restaurants gedaan en zal deze zodra die zijn afgerond overdragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Geen Conimex

Het aantal Aziatische horecazaken groeide de afgelopen decennia als kool – de sector draait jaarlijks 1,5 miljard euro omzet volgens de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) – maar aan goede koks is een tekort. En die heb je nodig, zeggen de restaurateurs, want een goede Chinese maaltijd is geen Conimex uit een zakje. Daarvoor zijn gediplomeerde Aziatische koks nodig, volgens de branche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) biedt in 2014 soelaas. Hij sluit het ‘wokakkoord’ met de branche: die mag vanaf dat moment koks uit Azië invliegen.

De regels hiervoor zijn simpel. Zo moet het restaurant eerst in Nederland hebben gezocht naar geschikt personeel en een vacature hebben uitgezet via het UWV. Levert dat niemand op, dan kunnen bemiddelingsbureaus in China vaak wel aan de juiste mensen komen.

De aanvraag voor de vereiste vergunning loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op het formulier, zo’n twintig kantjes, vermeldt de werkgever onder meer voor welk type keuken hij de kok inhuurt (Chinees, Japans, Tibetaans, Thais, Vietnamees), de stijl (wok, grill, sushi) en het niveau van de medewerker. Dat kan variëren van een specialiteitenkok (niveau 4) tot een sous-chef (niveau 6), vergelijkbaar met het Nederlandse mbo-niveau 3 of 4.

Als de IND de antecedenten van de toekomstige medewerker heeft gecontroleerd en akkoord is, wordt een vlucht geboekt voor de kok.

Aan animo voor de regeling is geen gebrek gebleken. In vijf jaar tijd verstrekte de IND ruim vijfduizend werkvisa aan Aziatische koks, volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid, ten behoeve van iets minder dan tweeduizend restaurants. Vooral aan Chinese koks (4.330) worden vergunningen verstrekt, maar ook aan Indiërs (280) en Nepalezen (80). Hierbij zijn de jaren 2014 en 2015 niet meegerekend, omdat de aanvragen bij de IND „pas sinds oktober 2016 apart geregistreerd worden”, mailt een woordvoerder.

Misbruik

Het besef dringt gaandeweg door dat van de wokregeling misbruik wordt gemaakt. Zo haalt de IND in vijf jaar tijd een streep door bijna zeshonderd vergunningen. Piekjaar is 2020, waarin 210 vergunningen worden ingetrokken. De specifieke redenen kan de dienst niet meer achterhalen, maar het kan bijvoorbeeld zijn gebeurd omdat een kok valse certificaten heeft gebruikt, niet (meer) werkt bij het opgegeven restaurant, of is opgepakt voor een misdrijf.

Hoewel al vrij snel na invoering van de regeling signalen van misbruik bij de Inspectie binnendruppelen, leidt dat lange tijd niet tot „projectmatig onderzoek”. En als de dienst er wél toe wil overgaan, hakt de coronacrisis er ineens in, zegt projectleider Mariëlle Bakker van de Arbeidsinspectie.

Investico publiceert een onderzoek dat veel politieke aandacht krijgt: verschillende Aziatische koks vertelden de onderzoeksgroep hun verhaal. Dat bevestigt wat de inspecteurs in grote lijnen weten: er is sprake van onderbetaling in de Aziatische horeca en soms zelfs van mensenhandel.

De publicatie zorgt voor politieke druk. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) meldde de Tweede Kamer vorig jaar juni de regeling tijdelijk stop te zetten. Hij kondigde aan te gaan onderzoeken „of de regeling in aangescherpte vorm kan herleven of definitief komt te vervallen”. Ingediende aanvragen voor verlenging van de vergunning worden nog wel bekeken.

Uiteindelijk is het september 2021 als de Arbeidsinspectie haar onderzoek begint naar Aziatische ondernemingen die de ‘wokregeling’ gebruiken. Op basis van een risicoanalyse bekijkt ze dertig bedrijven nader, waarvan ze vermoedt dat die de regeling oneigenlijk gebruiken. Een voorzichtige, voorlopige conclusie: bijna alle restaurants overtreden de regels en misbruiken de regeling veelvuldig.

Zo stuit de Inspectie op een restaurantje met ruimte voor tien gasten dat 25 koksvergunningen aanvraagt. Ook is er een restaurant dat de ‘gespecialiseerde kok’ de afwas laat doen. Bakker: „Je gebruikt de regeling dan voor een goedkope afwasser, daarvoor is ze niet bedoeld.”

Makkelijke prooi

Aziatische medewerkers lijken op die manier gemakkelijk te misbruiken. Arbeidsmigranten zijn sowieso kwetsbaar, zegt Anja van Vlerken, programmamanager horeca en detailhandel bij de Arbeidsinspectie. Ze zijn voor hun slaap- en woonplek vaak afhankelijk van de werkgever. Bovendien komen Chinezen van ver, zegt Van Vlerken, wat het moeilijk maakt om terug naar huis te gaan als er problemen ontstaan.

Mariëlle Bakker noemt Chinese migranten volgzaam, en daardoor „een makkelijke prooi”. Wel merkt ze een omslag: ze bellen eerder dan in het verleden de Arbeidsinspectie als die een kaartje bij hen heeft achtergelaten. „Ze zijn assertiever geworden.”

Sommige restauranteigenaren spannen samen met bemiddelingsbureaus in China, volgens de Arbeidsinspectie en andere opsporingsbronnen. Die bureaus helpen de migranten aan valse papieren, zoals ‘koksboekjes’ met de specialiteiten van de kok.

Wat verder opvalt: veel koks werken te lang, onder slechte omstandigheden, en krijgen te weinig of maandenlang niet betaald. Soms slapen ze op de werkvloer of betalen de baas hoge huren voor hun woning.

„Sommige koks komen aan op Schiphol en moeten meteen hun paspoort inleveren”, zegt Bakker „Die hebben een acute schuld van 8.000 euro doordat hun reis is voorgeschoten. Die moeten ze dan aflossen.”

Een groot deel van de Aziatische migranten verdwijnt in de illegaliteit zodra hun werk als kok erop zit, volgens de Arbeidsinspectie en bronnen binnen justitie. Of ze rekken hun verblijf door hun werkvisum te verlengen – maximaal voor twee jaar verstrekt door de IND – en telkens van restaurant te veranderen. Na vijf jaar kunnen ze verblijf voor onbepaalde tijd aanvragen in Nederland, zegt Bakker.

De restaurants werken hierbij samen; koks hoppen van de ene naar de andere zaak. Dat is volgens Bakker gebleken uit het onderzoek naar de dertig risicovolle Aziatische ondernemingen. „Het is één groot netwerk.”

Grootschalig onderzoek

Politie en Openbaar Ministerie vinden dat grootschalig onderzoek nodig is naar misstanden in de branche. Ze hopen zo te ontdekken of er een strak georganiseerd crimineel netwerk zit achter het misbruik van de koksregeling, dat samenspant met de Aziatische horeca in Nederland.

Mariëlle Bakker, net gestopt als projectleider, denkt dat grootschalig onderzoek naar de branche waardevol kan zijn, maar gelooft niet dat het een „wondermiddel” is. Ze wil het liefst eerst de lopende onderzoeken afwachten.

Het is een kwestie van tijd voor de regeling terugkomt, in aangescherpte vorm, zegt een woordvoerder van Sociale Zaken. „Met de branche lopen gesprekken over welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de misstanden tegen te gaan.” Hoe de regeling eruit zal zien en hoe misbruik wordt voorkomen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wanneer de nieuwe regeling ingaat.

Mariëlle Bakker vraagt zich af waarom de regeling voor Aziatische koks überhaupt opnieuw tot leven moet worden gewekt. „Deze regeling is een gedrocht.”