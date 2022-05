‘De brieven van Mia’ is veel meer dan een avonturenverhaal

Als de nieuwe theatervoorstelling van George & Eran Producties een etiket zou hebben, zou je daarop alle ingrediënten vinden voor een klassiek avonturenverhaal. Zo is er een verdwenen jeugdliefde en een stapel stoffige brieven, die een heuse roadtrip in gang zetten. De twee avonturiers die samen op pad moeten, zijn enorm verschillend maar uiteindelijk ontrafelen ze toch samen het mysterie.

Voorstelling De brieven van Mia (vanaf 9 jaar) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Astrid Sy. Theatermaker George Elias Tobal maakte hiervan een toneelbewerking, waarin de Syrische Laila (Liza Macedo dos Santos) voor een schoolopdracht klusjes doet bij een oude man, Isa Cohen (Peter van Heeringen). Op zolder ontdekt ze een doos brieven van zijn jeugdliefde, Mia (Britte Lagcher), die vermist raakte in de oorlog. Laila wil meteen uitzoeken wat er is gebeurd, terwijl Isa de oorlog liever achter zich laat.

Een wereld van personages

In regie van Eran Ben-Michaël wordt dit verhaal helder vertelt in een mooie enscenering. De zware en luchtige momenten zijn goed in balans. Scènes springen van een klaslokaal in een azc naar Isa’s huis of naar momenten die zich vroeger afspeelden. Wanneer Laila de brieven voorleest, komen de jonge Mia en Isa namelijk tot leven op het toneel. Zij waren verliefd, maar ook joods in de Tweede Wereldoorlog, waardoor ze uiteen werden uitgedreven: Mia wil bij het verzet, terwijl Isa’s familie juist overweegt zich vrijwillig te melden voor een transport naar één van de kampen.

De relatief kleine cast vertolkt een wereld van personages, dus er zijn veel dubbelrollen. Zo speelt Milan Sekeris onder meer een vrolijke leraar en een Duitse soldaat. Verder levert hij sfeervolle muzikale bijdrages aan het stuk. Ook acteurs David Lucieer en Gonca Karasu spelen, met schwung, verschillende personages. Lucieer is bijvoorbeeld de jonge Isa en een bejaarde man, die nog heel energiek rondleidingen geeft in een voormalig kamp; Karasu speelt een klierend klasgenootje of de verleidelijke buurvrouw.

De oorlogsthematiek is zorgvuldig uitgewerkt en werkt meerdere kanten op, met Laila als hedendaags asielzoeker en Mia die vluchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook hebben de personages best wat diepgang, waardoor uiteindelijk ook blijkt waarom Laila zich zo op de zoektocht stort. Zij blijkt meer dan een nieuwsgierige scholier, verleid door avontuur.

Theater De brieven van Mia (9+). Van George & Eran Producties i.s.m. ROSE Stories. Gezien: 3/5, Theater Carré, Amsterdam. Te zien t/m 30/6. Inl: georgeeneranproducties.nl ●●●●●