Colombia levert beruchte drugsbaron Otoniel uit aan VS

De Colombiaanse drugsbaron Dairo Antonio Úsuga, beter bekend als Otoniel, is woensdag door Colombia uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt president Iván Duque van Colombia op Twitter. Hij noemt hem daarbij „de gevaarlijkste drugshandelaar ter wereld” en „moordenaar van sociale leiders, agenten en misbruiker van kinderen en jongeren”.

De leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo werd vorig jaar oktober opgepakt in de jungle in het noordwesten van Colombia na een grootschalige gezamenlijke actie van de politie en het Colombiaanse leger. Er werd al tien jaar jacht op hem gemaakt en de VS hadden een beloning van 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie over zijn verblijfplaats. De Colombiaanse president noemde zijn arrestatie toen „alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar in de jaren negentig”.

Lees ook: Colombiaanse drugsbaron na jarenlange klopjacht opgepakt

Otoniel wordt in de Verenigde Staten onder meer verdacht van het importeren cocaïne, samenzwering en illegaal wapenbezit. In Colombia wordt hij naast het versturen van tientallen ladingen cocaïne naar de VS beschuldigd van het vermoorden van politieagenten, het rekruteren van minderjarigen en het misbruiken van kinderen.

De drugsbaron zal volgens Duque na het uitzitten van zijn straf in de VS terugkeren naar Colombia om ook daar „te betalen voor zijn misdaden”. Eerder vorig jaar was zijn zus Nini Johana Úsuga al gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten.